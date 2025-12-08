Αστυνομικοί στο Σιάτλ σκότωσαν με «βροχή» από σφαίρες ένοπλο που τους απείλησε, δείτε βίντεο
Αστυνομικοί Σιατλ Ένοπλος Όπλο

Αστυνομικοί στο Σιάτλ σκότωσαν με «βροχή» από σφαίρες ένοπλο που τους απείλησε, δείτε βίντεο

Πριν να πυροβολήσουν οι αστυνομικοί φώναξαν έξι φορές στον ένοπλο να πετάξει μακριά το όπλο

Αστυνομικοί στο Σιάτλ σκότωσαν με «βροχή» από σφαίρες ένοπλο που τους απείλησε, δείτε βίντεο
Τη στιγμή που αστυνομικοί εξουδετέρωσαν με «βροχή» από σφαίρες έναν ένοπλο άνδρα που κυκλοφορούσε στους δρόμους του Σιάτλ κραδαίνοντας ένα περίστροφο, κατέγραψαν κάμερες στις στολές των ενστόλων.

Στο βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης μετά από τηλεφωνήματα πολιτών για άνδρα που περπατούσε στο δρόμο κρατώντας ένα όπλο, φαίνονται οι αστυνομικοί να τον εντοπίζουν και να του φωνάζουν έξι φορές «πέτα κάτω το όπλο».

Αντί, όμως, να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών, ο άνδρας φαίνεται στα πλάνα να κάνει μια κίνηση σαν να τους σημαδεύει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια «βροχή» από σφαίρες από τους ένστολους.

SPD releases body-camera video of fatal South Seattle shooting


Σε βίντεο από άλλη κάμερα αστυνομικού φαίνεται ο άνδρας - παρά τα πυρά που είχε δεχθεί - να σηκώνεται, να κουνάει το όπλο και να ακολουθεί δεύτερος γύρος πυροβολισμών από τους ενστόλους.



Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Σιάτλ ο άνδρας έχασε τη ζωή του στο σημείο. Η αστυνομία γνωστοποίησε, επίσης, ότι θα υπάρξει εξωτερική έρευνας από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Κινγκ.

«Η συμμόρφωση είναι πάντα η καλύτερη λύση, η αποκλιμάκωση είναι πάντα η καλύτερη λύση, αλλά μερικές φορές δεν έχεις το πλεονέκτημα του χρόνου όταν κάποιος φέρει όπλο και περπατά προς το μέρος σου ή προς αθώους ανθρώπους», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Σιάτλ.
