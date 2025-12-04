Ο υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν θα αναλάβει επικεφαλής της Μοσάντ στη θέση του Νταβίντ Μπαρνέα

Αντικαθιστά τον Νταβίντ Μπαρνέα η θητεία του οποίου λήγει τον Ιούνιο - Μετά τον αρχηγό της Σιν Μπετ είναι άλλος ένας αρχηγός που δεν έχει σχέση με τον κόσμο των υπηρεσιών πληροφοριών