Ακόμη επτά παιδιά από την Ουκρανία επέστρεψαν στις οικογένειες τους, λέει η Μελάνια Τραμπ
Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι απήγαγε τουλάχιστον 19.000 παιδιά τα οποία μετέφερε στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους
Επτά παιδιά από την Ουκρανία έξι αγόρια και ένα κορίτσι επέστρεψαν από τη Ρωσία στις οικογένειες τους σε μια ένδειξη καλής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, δήλωσε την Πέμπτη η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Μελάνια Τραμπ, μία ημέρα μετά τη χθεσινή δήλωση του συζύγου της ότι η πορεία προς την ειρήνη είναι ασαφής.
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα τον επαναπατρισμό των Ουκρανόπουλων από τη Ρωσία, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά.
Τον Οκτώβριο η ίδια είχε πει ότι έχει εξασφαλίσει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ορισμένα παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικογένειες τους και περισσότερα θα επανενωθούν σύντομα με τις οικογένειες τους.
«Επαινώ την ηγεσία και την επίμονη διπλωματία της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην επιδίωξη της επανένωσης παιδιών και οικογενειών. Η οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ τους έχει δημιουργήσει ένα απτό περιβάλλον συνεργασίας - μια άγκυρα αισιοδοξίας», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του γραφείου της Τραμπ.
Προσθέτει ότι «η ελπίδα μου είναι ότι, τελικά, οι συλλογικές μας προσπάθειες θα οδηγήσουν σε ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα».
Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι απήγαγε τουλάχιστον 19.000 παιδιά τα οποία μετέφερε στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι απήγαγε παιδιά από την Ουκρανία, λέγοντας ότι ενήργησε για να τα κρατήσει ασφαλή μακριά από τις μάχες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν την Τετάρτη σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία με το ψήφισμα που υιοθέτησε ασκεί πίεση σε δεκάδες άλλες χώρες, απαιτώντας από τη Ρωσία να επιστρέψει άμεσα, με ασφάλεια και άνευ όρων όλα τα παιδιά από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία με τρόπο βίαιο.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας χαιρέτισε το ψήφισμα, ανακοινώνοντας σήμερα ότι μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί μόνο 1.850 παιδιά και ζητώντας μεγαλύτερη διεθνή πίεση στη Ρωσία.
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης τον Μάρτιο του 2023 για τον Πούτιν, κατηγορώντας τον για παράνομη απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία που θεωρείται έγκλημα πολέμου. Η Ρωσία είχε καταδικάσει την απόφαση αυτή ως «εξωφρενική και απαράδεκτη».
