Το Λονδίνο απαντά στις απειλές Πούτιν: Να αφήσει τις φλυαρίες και τους λεονταρισμούς και να κάτσει να συζητήσει
Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι «ενωμένες στην υποστήριξη της Ουκρανίας» και ότι το ΝΑΤΟ είναι «έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή με ενότητα και δύναμη», είπε εκπρόσωπος του Στάρμερ
Ως «ακόμα μια φλυαρία του Κρεμλίνου από έναν πρόεδρο που δεν είναι σοβαρός όσον αφορά την ειρήνη» χαρακτήρισε η Ντάουνινγκ Στριτ τις χθεσινές απειλές που εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος προς την Ευρώπη, λέγοντας πως η χώρα του είναι έτοιμη να εμπλακεί σε σύρραξη.
Ερωτηθείς αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για πόλεμο, ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «η επένδυση της κυβέρνησης στην άμυνα είναι εμφανής σε όλους» και ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πάντα έτοιμες να υπερασπιστούν αυτή τη χώρα». Ο αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι «ενωμένες στην υποστήριξη της Ουκρανίας» και ότι το ΝΑΤΟ είναι «έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή με ενότητα και δύναμη».
Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ μίλησε για «ίδια παντιέρα παλληκαρισμών», σχολιάζοντας τις δηλώσεις Πούτιν, ενώ η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να «σταματήσει τους λεονταρισμούς» εισερχόμενη στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.
Ο Στρίτινγκ είπε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε: «Αν ξαφνικά θελήσει να κηρύξει πόλεμο εναντίον μας και τον ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αμέσως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό». Ο υπουργός Υγείας δήλωσε στο Sky News: «Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό ως αυτό που είναι, που είναι η ίδια παντιέρα παλικαρισμών που έχουμε ακούσει από τον πρόεδρο Πούτιν. Και η ειρωνεία του να μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν για πολεμοχαρή συμπεριφορά από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών θα ήταν γελοία αν αυτό που κάνει στην Ουκρανία δεν ήταν τόσο σοβαρό».
Πρόσθεσε ότι «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την απειλή από τη Ρωσία» και ότι η βρετανική κυβέρνηση «δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην άμυνα».
Η υπουργός Εξωτερικών Κούπερ κάλεσε τον Πούτιν να «σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία». Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει επιπλέον 10 εκατομμύρια λίρες στην Ουκρανία για να επισκευάσει τις ενεργειακές της υποδομές έπειτα από επιθέσεις του ρωσικού στρατού, καθώς έφτασε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
«Δύο πρόεδροι επιδιώκουν την ειρήνη - ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ζελένσκι». «Αλλά μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει από τον πρόεδρο Πούτιν είναι μια προσπάθεια κλιμάκωσης του πολέμου, και γι' αυτό ο πρόεδρος Πούτιν θα πρέπει να σταματήσει τους ψευτοπαλικαρισμούς και την αιματοχυσία και να είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποστηρίξει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».
