Ουγγαρία: Σήμερα στη Μόσχα ο Ορμπάν, θα συναντηθεί με τον Πούτιν για ενέργεια και τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Βίκτορ Όρμπαν Βλαντίμιρ Πούτιν

Ουγγαρία: Σήμερα στη Μόσχα ο Ορμπάν, θα συναντηθεί με τον Πούτιν για ενέργεια και τον πόλεμο

Ο Ορμπάν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία και η Ουγγαρία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική ενέργεια

Ουγγαρία: Σήμερα στη Μόσχα ο Ορμπάν, θα συναντηθεί με τον Πούτιν για ενέργεια και τον πόλεμο
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν σχετικά με την προμήθεια της Ουγγαρίας με αργό πετρέλαιο και αέριο, καθώς και για τις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία.

Την επίσκεψη του Ορμπάν αργότερα σήμερα στη Μόσχα επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ορμπάν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία και η Ουγγαρία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική ενέργεια, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει αυτή την εξάρτηση.

Ο Ορμπάν αποκάλυψε το σχέδιό του να συναντήσει τον Πούτιν σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στη σελίδα του στο Facebook προσθέτοντας, «πηγαίνω (στη Μόσχα) για να εξασφαλίσω ότι η προμήθεια της Ουγγαρίας με ενέργεια είναι εγγυημένη για το χειμώνα και για την επόμενη χρονιά».

Όταν ερωτήθηκε αν οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη, ο Ορμπάν δήλωσε, «δύσκολα μπορούμε να το αποφύγουμε».

Αυτό το μήνα οι ΗΠΑ έδωσαν εξαίρεση στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις ώστε να χρησιμοποιεί ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, αφού ο Ορμπάν το ζήτησε στη διάρκεια μιας φιλικής συνάντησής του στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουγγαρία υπέγραψε επίσης σύμφωνο συνεργασίας με τις ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια.

Η συμφωνία προβλέπει να αγοράσει η Ουγγαρία αμερικανικά πυρηνικά καύσιμα και τεχνολογία για την αποθήκευση των εξαντλημένων καυσίμων σε ένα ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό, γνωστό ως Paks I. Η ρωσική Rosatom κατασκευάζει μια επέκταση του σταθμού, ένα πρόγραμμα του 2014 που έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Κλείσιμο
Ο Ορμπάν έχει δηλώσει επίσης ότι θέλει να αναβιώσει τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ορμπάν έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ αμφισβητεί τη λογική της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η Ουγγαρία έχει εισαγάγει φέτος από τη Ρωσία 8,5 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου και περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ανέφερε σήμερα σε δήλωσή του το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών.


Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά

Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»

Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση

Thema Insights

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης