ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Το Πεντάγωνο εξετάζει καταγγελίες για Δημοκρατικό γερουσιαστή που προέτρεψε τον στρατό να αγνοήσει «παράνομες εντολές»
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ Αμερικανικό Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο εξετάζει καταγγελίες για Δημοκρατικό γερουσιαστή που προέτρεψε τον στρατό να αγνοήσει «παράνομες εντολές»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε μία έρευνα σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι

Το Πεντάγωνο εξετάζει καταγγελίες για Δημοκρατικό γερουσιαστή που προέτρεψε τον στρατό να αγνοήσει «παράνομες εντολές»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε μία έρευνα σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, απειλώντας τον πρώην πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού και αστροναύτη με παραπομπή στο στρατοδικείο, επειδή κάλεσε τους στρατιωτικούς να απειθήσουν στις «παράνομες διαταγές» του Λευκού Οίκου.

Σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στο Χ, το Πεντάγωνο είπε πως έλαβε «σοβαρές καταγγελίες» που αφορούν τη συμπεριφορά του «σμηναγού Μαρκ Κέλι, που έχει αποστρατευτεί από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Σύμφωνα με τους κανόνες της στρατιωτικής δικαιοσύνης, συμπληρώνει το υπουργείο, «μια ενδελεχής έρευνα αυτών των καταγγελιών ξεκίνησε, προκειμένου να καθοριστεί ποιες περαιτέρω ενέργειες θα ληφθούν».

Τέτοιες ενέργειες μπορούν να συμπεριλάβουν «ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία για μια διαδικασία στο στρατοδικείο ή για τη λήψη διοικητικών μέτρων», διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

Μαρκ Κέλι: «Δεν εκφοβίζομαι»

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι δήλωσε σήμερα πως δεν θα εκφοβιστεί από τις απειλές του Πενταγώνου.

«Εάν αυτό στοχεύει να εκφοβίσει εμένα και άλλα μέλη του Κογκρέσου από το να κάνουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε αυτήν τη διοίκηση να λογοδοτήσει, δεν θα πετύχει», έγραψε ο Κέλι σε ανάρτησή του στο Χ.

Μαζί με τον Κέλι, εκλεγμένοι του Κογκρέσου που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ή τις υπηρεσίες πληροφοριών είχαν δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα ένα βίντεο στο οποίο έλεγαν απευθυνόμενοι στους στρατιωτικούς και τα μέλη των υπηρεσιών πληροφοριών: «Μπορείτε να αρνηθείτε τις παράνομες εντολές».

Το μήνυμά τους προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τα μέλη των Δημοκρατικών για «στασιαστική συμπεριφορά, που μπορεί να τιμωρηθεί με τη θανατική ποινή».

O Μαρκ Κέλι, γερουσιαστής από την Αριζόνα από το 2020, είχε υπηρετήσει στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, προτού γίνει αστροναύτης και κυβερνήτης διαστημικού λεωφορείου.

Ο Κέλι θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των προεδρικών του 2028.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός, δεν κατάλαβε η Μπέττυ τι έλεγε ο Τάιλερ στα αγγλικά για τα παιδιά στο Μαξίμου - Δείτε βίντεο

Γιώργος Χατζιδάκις κατά Μποφίλιου - Χαρούλη: Κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας-αφιέρωμα στον Μάνο

Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία



Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης