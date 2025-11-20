Άσκηση του Γερμανικού Στρατού στο μετρό του Βερολίνου με σενάρια... «αστικού πολέμου» - Δείτε βίντεο
Η άσκηση ετοιμότητας έχει κωδικό όνομα «Προπύργιο Βερολίνο» και τεστάρει τις αντοχές της γερμανικής πρωτεύουσας και κρίσιμων υποδομών της
Στόχος είναι να δοκιμαστούν πιθανά σενάρια επιθέσεων, αλλά και οι αντοχές κρίσιμων υποδομών της γερμανικής πρωτεύουσας, όπως το πυκνό δίκτυο του μετρό, οι εγκαταστάσεις μιας παλιάς χημικής βιομηχανίας και ένα επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας.
Ο σταθμός του μετρό Jungfernheide έκλεισε προσωρινά, ενώ η άσκηση διεξάγεται μέσα στη νύχτα από τη 01.00 μέχρι τις 04.00 το πρωί, ώστε να μη διαταραχθεί η κανονική λειτουργία του μετρό.
Berlin als Bundeswehr-Adventure-Park— InfraRot _Medien (@Infrarot_Medien) November 20, 2025
Bei "Bollwerk Bärlin III" übt man jetzt Häuser- und Tunnelkampf direkt in der Hauptstadt.
Simulierter U-Bahn-Angriff, Scharfschützen, Sprengstoff – alles dabei.
Offiziell nennt man das Vorbereitung auf "hybride Bedrohungen".
Inoffiziell… pic.twitter.com/L7UXfTCfub
Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους πολίτες και σε συντονισμό με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, παρουσία μάλιστα δεκάδων δημοσιογράφων, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα, η άσκηση «αστικού πολέμου» θεωρείται κρίσιμη στο πλαίσιο των ευρύτερων ασκήσεων ετοιμότητας των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.
Στην άσκηση συμμετέχουν ειδικότερα στρατιώτες που μεταξύ άλλων επιδίδονται σε ασκήσεις εικονικών σαμποτάζ, σε προσομειώσεις «ένοπλης σύγκρουσης» εντός αστικού ιστού, σε μάχες σε στενά περάσματα με περιορισμένη ορατότητα, σε εκκένωση χώρων, μεταφορά τραυματιών, αλλά και τρόπους προστασίας των κυβερνητικών εγκαταστάσεων στο Βερολίνο.
Während die BVG Betriebsschluss hat, übt die Bundeswehr das Töten: An insgesamt drei Standorten in Berlin finden vom 17. bis 21. November militärische Übungen statt, mitten im öffentlichen Raum. „Bollwerk Bärlin“ heißt diese Aktion, bei der das zweite und dritte Wachbataillon… pic.twitter.com/apHzwWiG5w— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) November 19, 2025
«900 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο»
Όπως ανέφερε ο αντισυνταγματάρχης Μάικ Ταϊχγκράμπερ, στόχος είναι η προστασία του «σκληρού πυρήνα» των κρίσιμων υποδομών της πρωτεύουσας, ένα «σχέδιο επί χάρτου» προληπτικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών.
Για το υπ. Άμυνας -στην άσκηση συμμετέχει η Φρουρά του υπ. Άμυνας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της κυβέρνησης- αντίστοιχες ασκήσεις, όπως συνέβη επίσης προ μηνών και στο Αμβούργο, είναι απαραίτητες, προκειμένου να τεσταριστούν στην πράξη τα αντανακλαστικά του γερμανικού στρατού.
Soldaten der Bundeswehr haben eine Übung in der Berliner U-Bahn durchgeführt: Dem Szenario zufolge griffen Bewaffnete einen Zug im Tunnel an. pic.twitter.com/ytP5jBJGhw— Artur🗽 (@artursorin) November 19, 2025
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα ΤΑΖ, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δικαιολογούν τη συγκεκριμένη άσκηση με την «τεταμένη κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη» μετά την έναρξη του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.
«Δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς τι συμβαίνει 900 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντισυνταγματάρχης. Ένας ακόμα στόχος της άσκησης είναι να σταλεί για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι ο γερμανικός στρατός είναι ικανός και έτοιμος να αμυνθεί, όπως σχολιάζει η ίδια εφημερίδα.
Πηγή: Deutsche Welle
