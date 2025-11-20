Άσκηση του Γερμανικού Στρατού στο μετρό του Βερολίνου με σενάρια... «αστικού πολέμου» - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

«900 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο»

. Aυτή είναι η «κωδική ονομασία» της μεγάλης άσκησης τηςμε ελεύθερους σκοπευτές και θεωρητικά σενάρια «μάχης» εντός αστικού ιστού, που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη γερμανική πρωτεύουσα.Στόχος είναι να δοκιμαστούν πιθανά σενάρια επιθέσεων, αλλά και οι αντοχές κρίσιμων υποδομών της γερμανικής πρωτεύουσας, όπως το πυκνό δίκτυο τουοι εγκαταστάσεις μιας παλιάς χημικής βιομηχανίας και ένα επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας.Ο σταθμός του μετρόέκλεισε προσωρινά, ενώ η άσκηση διεξάγεται μέσα στη νύχτα από τη 01.00 μέχρι τις 04.00 το πρωί, ώστε να μη διαταραχθεί η κανονική λειτουργία του μετρό.Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους πολίτες και σε συντονισμό με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, παρουσία μάλιστα δεκάδων δημοσιογράφων, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα, η άσκηση «αστικού πολέμου» θεωρείται κρίσιμη στο πλαίσιο των ευρύτερων ασκήσεων ετοιμότητας των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.Στην άσκηση συμμετέχουν ειδικότερα στρατιώτες που μεταξύ άλλων επιδίδονται σε ασκήσειςστο Βερολίνο.Όπως ανέφερε ο αντισυνταγματάρχης Μάικ Ταϊχγκράμπερ, στόχος είναι η προστασία του «σκληρού πυρήνα» των κρίσιμων υποδομών της πρωτεύουσας, ένα «σχέδιο επί χάρτου» προληπτικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών.Για το υπ. Άμυνας -στην άσκηση συμμετέχει η Φρουρά του υπ. Άμυνας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της κυβέρνησης- αντίστοιχες ασκήσεις, όπως συνέβη επίσης προ μηνών και στο Αμβούργο, είναι απαραίτητες, προκειμένου να τεσταριστούν στην πράξη τα αντανακλαστικά του γερμανικού στρατού.