Το Χάρβαρντ θα ξεκινήσει έρευνα για τη σχέση του Λάρι Σάμερς με τον Τζέφρι Έπσταϊν, λέει εφημερίδα του πανεπιστημίου

Το πανεπιστήμιοθα ξεκινήσει νέα έρευνα για τις διασυνδέσεις του πρώην προέδρου του ιδρύματοςμε τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματααφότου πρόσφατα δημοσιευθέντα έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι δύο άνδρες είχαν μια "ασυνήθιστα στενή σχέση επί χρόνια", ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα του πανεπιστημίου.Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντγράφει σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στην πανεπιστημιακή εφημερίδαότι "το πανεπιστήμιο διενεργεί έρευνα σχετικά με πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα στο Χάρβαρντ περιλαμβανομένων των πρόσφατα δημοσιευθέντων εγγράφων για τον Τζέφρι Έπσταϊν για να αξιολογήσει ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν".Ο Σάμερς, πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ όπου σήμερα διδάσκει, δήλωσε την Δευτέρα στην Crimson ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδροςδιέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις σχέσεις αυτού και άλλων προβεβλημένων Δημοκρατικών με τονΟ ίδιος ο Τραμπ έχει διαψεύσει κάθε σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με τον Έπσταϊν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δείχνουν ιδιωτική αλληλογραφία μεταξύ τουκαι τουΗ έρευνα του πανεπιστημίου θα εξετάσει όλους τους άλλους συνεργάτες του Χάρβαρντ που εμπλέκονται μέσα από τα έγγραφα τα οποία δημοσιοποίησε η Βουλή, μεταξύ των οποίων η σύζυγος τουκαι άλλοι συνεργάτες του πανεπιστημίου σημερινοί ή πρώην, έγραψε ηΗ έρευνα θα εξετάσει κάθε νέα πληροφορία που αποκαλύφθηκε στα έγγραφα την περασμένη Τετάρτη, περιλαμβανομένων των εκατοντάδων μηνυμάτων που αντάλλαξαν οικαιγια τις γυναίκες, την πολιτική και για πρωτοβουλίες που σχετίζονταν με το Χάρβαρντ, σημείωσε η ίδια πηγή.Το Reuters δεν μπόρεσε να διακριβώσει άμεσα το δημοσίευμα τηςΤο Χάρβαρντ και το γραφείο του Σάμερς δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού.Το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τρίτη, με συντριπτική πλειοψηφία, σχέδιο νόμου με σκοπό να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο για τονΟ πρόεδροςπαρότι αρχικά εναντιωνόταν με σφοδρότητα στο κείμενο, αναμένεται πλέον να υπογράψει και να επικυρώσει το νομοσχέδιο.