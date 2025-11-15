Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Δικαιοσύνη για τα 63 θύματα του κλαμπ στο Κότσανι ζήτησαν χιλιάδες διαδηλωτές στα Σκόπια
Δικαιοσύνη για τα 63 θύματα του κλαμπ στο Κότσανι ζήτησαν χιλιάδες διαδηλωτές στα Σκόπια
Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης της δίκης 37 προσώπων για τη φονική πυρκαγιά, μεταξύ τους και δύο πρώην υπουργοί
Χιλιάδες άνθρωποι στα Σκόπια διαδήλωσαν σήμερα Σάββατο στο κέντρο της πόλης, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία της 16ης Μαρτίου στην πόλη Κότσανι, όπου από πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο έχασαν τη ζωή τους 63 άνθρωποι -κυρίως νέοι- ενώ περίπου 200 ακόμη τραυματίστηκαν.
Η πορεία ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία των Σκοπίων και, περνώντας μπροστά από το Κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας, κατέληξε στο Δικαστικό Μέγαρο. Επικεφαλής βρίσκονταν οι συγγενείς των θυμάτων, κρατώντας ένα μεγάλο πανό με τα πρόσωπα των 63 νεκρών. Στην κορυφή του πανό αναγραφόταν: «63 σκιές θα σας ακολουθούν — κάθε βλέμμα ζητά δικαιοσύνη».
«Τα παιδιά μας πέθαναν στις 16 Μαρτίου. Εξήντα τρία παιδιά δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ. Δεν ζητάμε έλεος, αλλά αλήθεια και δικαιοσύνη. Ο πόνος είναι δικός μας, αλλά ο αγώνας είναι για όλους. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας» ανέφεραν οι οικογένειες των θυμάτων στο κάλεσμά τους προς τους πολίτες για συμμετοχή στη σημερινή πορεία «για δικαιοσύνη και λογοδοσία».
Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης της δίκης για τη φονική πυρκαγιά, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου και θα διεξαχθεί στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια.
Συνολικά 37 άτομα παραπέμπονται σε δίκη.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, πέντε υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη και άλλα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο με πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας μουσικού συγκροτήματος, όταν πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως εφέ στο εσωτερικό του κλαμπ προκάλεσαν άμεση ανάφλεξη.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία σε έναν χώρο που, όπως αποδείχθηκε, δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. Επιπλέον, το νυχτερινό κέντρο λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την οργή της κοινής γνώμης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Βόρεια Μακεδονία. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι πραγματοποιούν συχνά κινητοποιήσεις, διεκδικώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Η κοινή γνώμη στη χώρα εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη, θεωρώντας πως η τραγωδία στο Κότσανι, όπως και άλλα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων ετών, αποτελεί απόρροια της εκτεταμένης διαφθοράς και της συστηματικής δυσλειτουργίας των θεσμών.
Η πορεία ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία των Σκοπίων και, περνώντας μπροστά από το Κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας, κατέληξε στο Δικαστικό Μέγαρο. Επικεφαλής βρίσκονταν οι συγγενείς των θυμάτων, κρατώντας ένα μεγάλο πανό με τα πρόσωπα των 63 νεκρών. Στην κορυφή του πανό αναγραφόταν: «63 σκιές θα σας ακολουθούν — κάθε βλέμμα ζητά δικαιοσύνη».
«Τα παιδιά μας πέθαναν στις 16 Μαρτίου. Εξήντα τρία παιδιά δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ. Δεν ζητάμε έλεος, αλλά αλήθεια και δικαιοσύνη. Ο πόνος είναι δικός μας, αλλά ο αγώνας είναι για όλους. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας» ανέφεραν οι οικογένειες των θυμάτων στο κάλεσμά τους προς τους πολίτες για συμμετοχή στη σημερινή πορεία «για δικαιοσύνη και λογοδοσία».
Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης της δίκης για τη φονική πυρκαγιά, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου και θα διεξαχθεί στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια.
Συνολικά 37 άτομα παραπέμπονται σε δίκη.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, πέντε υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη και άλλα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο με πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας μουσικού συγκροτήματος, όταν πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως εφέ στο εσωτερικό του κλαμπ προκάλεσαν άμεση ανάφλεξη.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία σε έναν χώρο που, όπως αποδείχθηκε, δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. Επιπλέον, το νυχτερινό κέντρο λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την οργή της κοινής γνώμης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Βόρεια Μακεδονία. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι πραγματοποιούν συχνά κινητοποιήσεις, διεκδικώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Η κοινή γνώμη στη χώρα εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη, θεωρώντας πως η τραγωδία στο Κότσανι, όπως και άλλα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων ετών, αποτελεί απόρροια της εκτεταμένης διαφθοράς και της συστηματικής δυσλειτουργίας των θεσμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα