Έβαλαν κατά λάθος πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - Παιδιά «ούρλιαζαν», συγγνώμη ζήτησε η ναυτιλιακή
Ναυτιλιακή εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες πλοίου που ταξίδευε από τη Γαλλία προς τη Βρετανία μετά από το περιστατικό με τα παιδιά που «ουρλιάζαν» όταν προβλήθηκε πορνογραφική ταινία σε τηλεόραση.
Η ναυτιλιακή DFDS δήλωσε ότι «λυπάται πολύ» για το περιστατικό, το οποίο συνέβη στο πλοίο που ταξίδευε από την Διέππη προς το Σάσεξ. Ανέφερε ότι η «ταινία για ενήλικες» προβλήθηκε κατά λάθος στην τηλεόραση του σαλονιού στους επιβάτες που παρακολουθούσαν αγώνα της Formula 1, με αποτέλεσμα τα παιδιά που βρίσκονταν στο πλοίο να εκτεθούν σε αυτό που ένας επιβάτης περιέγραψε ως «σκληρό πορνό».
Σύμφωνα με τον Guardian, η DFDS δήλωσε ότι το πλήρωμα δεν γνώριζε ότι η ταινία επρόκειτο να προβληθεί, προσθέτοντας: «Μόλις το πλήρωμα ενημερώθηκε για το περιεχόμενο, το κανάλι άλλαξε αμέσως». Ανέφερε ότι το κανάλι έχει αφαιρεθεί από τη λίστα των διαθέσιμων σταθμών στο πλοίο, λέγοντας: «Αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση και οργή που προκάλεσε αυτό το περιστατικό».
Μιλώντας στην εφημερίδα Argus ένας επιβάτης περιέγραψε πως ξαφνικά «τα παιδιά έτρεξαν ουρλιάζοντας. Μερικοί γονείς βγήκαν και ζητούσαν από τον υπάλληλο να διορθώσει την τηλεόραση, λέγοντας πως προβάλλεται πορνό. Δεν μπορούσα να το δω, αλλά το άκουγα». «Ήταν λίγο τρελό, επικρατούσε χάος», συμπλήρωσε.
