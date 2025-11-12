Έβαλαν κατά λάθος πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - Παιδιά «ούρλιαζαν», συγγνώμη ζήτησε η ναυτιλιακή

Η ναυτιλιακή DFDS δήλωσε ότι «λυπάται πολύ» για το περιστατικό, το οποίο συνέβη στο πλοίο που ταξίδευε από την Διέππη προς το Σάσεξ - Το πλήρωμα άνοιξε την τηλεόραση για να παρακολουθήσουν επιβάτες Formula 1 αλλά προβλήθηκε πορνό