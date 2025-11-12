Κρίσιμες ώρες για το shutdown στις ΗΠΑ - Ψηφίζει σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων αν συνεχιστεί ή όχι

Το πακέτο που θα τεθεί προς ψήφιση, στοχεύει στην επανεκκίνηση βασικών υπηρεσιών, όπως η επισιτιστική βοήθεια, η καταβολή μισθών σε χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και η αποκατάσταση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας