Επίθεση Τραμπ στη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Τέιλορ Γκριν: «Έχει παραστρατήσει»

Αντιπρόσωπος της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας των ρεπουμπλικάνων, διαβόητη για ακραίες τοποθετήσεις της και διότι έχει ενστερνιστεί κάποιες από τις πιο ακραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες, η κ. Τέιλορ Γκριν τους τελευταίους μήνες μοιάζει να παίρνει αποστάσεις από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.Πρόσφατα δεν δίστασε να αποτίσει φόρο τιμής στην πρώην «speaker» - πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων - Νάνσι Πελόσι, όταν η δημοκρατική ανήγγειλε πως συνταξιοδοτείται από την πολιτική, δηλώνοντας στο CNN: «θα ήθελα το κόμμα μου να εξασφαλίζει αποτελέσματα όπως η Νάνσι Πελόσι εξασφάλιζε αποτελέσματα για το δικό της».Ο πρόεδρος Τραμπ από την άλλη φόραγε συχνά στη συγκεκριμένη αντίπαλό του την ταμπέλα «φρικτή γυναίκα».Ενώ σύχναζε στα πιο επιθετικά πόντκαστ του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται σε πολύ πιο κλασικές πλατφόρμες, για παράδειγμα στο ABC News ή στο CNN. Κι απευθύνει εκκλήσεις για πολιτικό διάλογο προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των Αμερικανών.Έχει ακόμη καλέσει επανειλημμένα να δημοσιοποιηθεί «όλο» το υλικό της «υπόθεσης Έπσταϊν», από το επώνυμο πλούσιου χρηματομεσίτη και σεξουαλικού αρπακτικού με θύματα πολλές νέες και ανήλικες και στενές σχέσεις με την υψηλή κοινωνία, που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.Ο συγκεκριμένος φάκελος, που παθιάζει πολλούς οπαδούς του MAGA, αντιμετωπίζεται πλέον με εντεινόμενη δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο. Εν μέρει επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν φιλική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, την περίοδο που οι δυο τους ήταν μορφές της κοσμικής ζωής της Νέας Υόρκης.Όλ’ αυτά έχουν οδηγήσει μερίδα του αμερικανικού Τύπου να καταρτίζει σενάρια για τις ενδεχόμενες προεδρικές φιλοδοξίες της εθνικίστριας πολιτικού, η οποία μοιάζει να πηγαίνει ακόμη πιο πέρα από το σλόγκαν «America First» («πρώτα η Αμερική») του προέδρου Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει το σύνθημα «America Only» («μόνο η Αμερική»).