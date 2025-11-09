Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μπαρ στη Τάμπα της Φλόριντας - Τέσσερις νεκροί, πάνω από 10 τραυματίες

Κλείσιμο

Σε τραγωδία κατέληξε καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία στην Τάμπα της Φλόριντας όταν ο οδηγός έπεσε στον εξωτερικό χώρο μπαρ,Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλος ένας πέθανε στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία. Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι πάντως είναι πιο ελαφράβρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα.Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 01:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 στην Ελλάδα).Το αυτοκίνητο συμμετείχε. Η Τροχαία της Φλόριντα άρχισε να το καταδιώκει καθώς συνέχιζε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της πόλης, αναφέρει το BBC.Ένας ελιγμός των αστυνομικών για να σταματήσουν το όχημα δεν είχε αποτέλεσμα και για αυτό σταμάτησαν. Ωστόσο ο οδηγός συνέχισε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητη χάνοντας τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο μπαρ Bradley's, ένα δημοφιλές στέκι της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.Η αστυνομία αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο ύποπτος είχε στοχεύσει συγκεκριμένα άτομα ή την επιχείρηση.