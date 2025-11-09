Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μπαρ στη Τάμπα της Φλόριντας - Τέσσερις νεκροί, πάνω από 10 τραυματίες
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μπαρ στη Τάμπα της Φλόριντας - Τέσσερις νεκροί, πάνω από 10 τραυματίες
Το όχημα συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο - Υπό κράτηση ο οδηγός του
Σε τραγωδία κατέληξε καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία στην Τάμπα της Φλόριντας όταν ο οδηγός έπεσε στον εξωτερικό χώρο μπαρ, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας άλλα 13.
Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλος ένας πέθανε στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία. Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι πάντως είναι πιο ελαφρά
Ο 22χρονος οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 01:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 στην Ελλάδα).
Το αυτοκίνητο συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο. Η Τροχαία της Φλόριντα άρχισε να το καταδιώκει καθώς συνέχιζε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της πόλης, αναφέρει το BBC.
Ένας ελιγμός των αστυνομικών για να σταματήσουν το όχημα δεν είχε αποτέλεσμα και για αυτό σταμάτησαν. Ωστόσο ο οδηγός συνέχισε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητη χάνοντας τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο μπαρ Bradley's, ένα δημοφιλές στέκι της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
Η αστυνομία αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο ύποπτος είχε στοχεύσει συγκεκριμένα άτομα ή την επιχείρηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλος ένας πέθανε στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία. Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι πάντως είναι πιο ελαφρά
Ο 22χρονος οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 01:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 στην Ελλάδα).
Το αυτοκίνητο συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο. Η Τροχαία της Φλόριντα άρχισε να το καταδιώκει καθώς συνέχιζε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της πόλης, αναφέρει το BBC.
Ένας ελιγμός των αστυνομικών για να σταματήσουν το όχημα δεν είχε αποτέλεσμα και για αυτό σταμάτησαν. Ωστόσο ο οδηγός συνέχισε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητη χάνοντας τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο μπαρ Bradley's, ένα δημοφιλές στέκι της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
Η αστυνομία αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο ύποπτος είχε στοχεύσει συγκεκριμένα άτομα ή την επιχείρηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα