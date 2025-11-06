Λοταρία στο Παρίσι κληρώνει… τάφους δίπλα στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ

Οι αιτήσεις για τη λαχειοφόρο αγορά άνοιξαν τη Δευτέρα και θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Δημαρχείο, με κάθε συμμετέχοντα να υπόκειται σε τέλος εγγραφής 125 ευρώ