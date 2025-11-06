Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Λοταρία στο Παρίσι κληρώνει… τάφους δίπλα στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ
Η πόλη του Παρισιού ανακοίνωσε μια ιδιαίτερη λοταρία: αντί για χρηματικό έπαθλο, οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν την ευκαιρία... να ταφούν σε ένα από τα τρία πιο γνωστά κοιμητήρια της γαλλικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με το CNN, ο στόχος της λοταρίας είναι η αποκατάσταση των κατεστραμμένων τάφων, ενώ παράλληλα δίνεται στους Παριζιάνους μία σπάνια ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα από τα περιζήτητα κομμάτια γης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου.
Τα κοιμητήρια εντός των τειχών του Παρισιού έχουν σχεδόν γεμίσει από την αρχή του 20ου αιώνα, με τη διαδικασία εκκαθάρισης εγκαταλελειμμένων τάφων να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω των τοπικών κανονισμών. Ωστόσο, η πόλη έχει βρει μια λύση: Οι νικητές της λοταρίας θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν και να αποκαταστήσουν έναν από τους 30 διαθέσιμους τάφους σε τρία διαφορετικά κοιμητήρια, ενώ το Δημαρχείο συμφώνησε να εκμισθώσει τον αντίστοιχο τάφο σε όσους πληρούν ορισμένα κριτήρια.
«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επισκέπτες των νεκροταφείων σε όλη τη Γαλλία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση ενός ιστορικού ταφικού μνημείου, προκειμένου να τους παραχωρηθεί σε αντάλλαγμα ένας τάφος», ανέφερε το Δημαρχείο στην ανακοίνωσή του.
Ωστόσο, τα υπάρχοντα νομικά εμπόδια γύρω από τη γη, που ανήκει στο κράτος, καθώς και οι περιορισμοί των παραχωρήσεων τα καθιστούν μια δύσκολη διαδικασία. Τώρα, η πόλη επιδιώκει να προσφέρει μια διέξοδο μέσω αυτής της πρωτοβουλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν έναν από τους 10 διαθέσιμους τάφους στο διάσημο Περ-Λασέζ, όπου αναπαύονται εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Τζιμ Μόρισον, ο Όσκαρ Ουάιλντ και η Εντίθ Πιαφ. Επίσης, 10 τάφοι είναι διαθέσιμοι στο κοιμητήριο του Μονπαρνάς, όπου βρίσκονται θαμμένοι οι συγγραφείς Ζαν Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ και Σούζαν Σόνταγκ, καθώς και 10 ακόμη στο νεκροταφείο της Μονμάρτης όπου υπάρχουν οι τάφοι του ζωγράφου Εντγκάρ Ντεγκά, του συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του χορευτή Βάτσλαφ Νιζίνσκι.
Κάθε διαθέσιμος τάφος μπορεί να αγοραστεί για 4.000 ευρώ, ενώ οι νικητές θα αναλάβουν και το κόστος αποκατάστασης. Στη συνέχεια, θα μπορούν να ενοικιάσουν τον τάφο για 10 χρόνια με κόστος 976 ευρώ και έως και 17.668 ευρώ για δικαίωμα ταφής για πάντα.
Οι αιτήσεις για τη λαχειοφόρο αγορά άνοιξαν τη Δευτέρα και θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Δημαρχείο, με κάθε συμμετέχοντα να υπόκειται σε τέλος εγγραφής 125 ευρώ.
