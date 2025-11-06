Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Γυναίκα δουλεύει ως μοντέλο χεριών για μεγάλες εταιρείες και βγάζει 2.271 ευρώ την ημέρα
Το μοναδικό προαπαιτούμενο είναι να διατηρεί τα χέρια της σε καλή κατάσταση - «Η φωτογράφηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες», δηλώνει
Μία 35χρονη γυναίκα από τη Νέα Υόρκη, εργάζεται ως μοντέλο χεριών διαφημίζοντας προϊόντα διάσημων εταιρειών και εισπράττει μεγάλα ποσά.
Σύμφωνα με το ladbible, η Avisha Tewani, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει τα «πιο όμορφα χέρια στον κόσμο», ξεκίνησε την καριέρα της στον κλάδο των μοντέλων χεριών, αφού βοήθησε ένα μέλος της οικογένειάς της σε μια φωτογράφιση για βέρες και δαχτυλίδια αρραβώνων.
Μετά από αυτή τη δουλειά είχε πολλές προτάσεις για διαφημίσεις προϊόντων με τα χέρια της. Άρπαξε την ευκαιρία και από τότε έχει συνεργαστεί με εταιρείες κολοσσούς, όπως Chanel, Starbucks, Coca Cola, Absolut Vodka και Kylie Cosmetics.
Ανάλογα με τον πελάτη της, μια δουλειά μπορεί να πληρώνει από μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες, ενώ η αμοιβή της για μία μόνο ημέρα μπορεί να φτάσει και τα 2.271 ευρώ.
Το μοναδικό προαπαιτούμενο είναι να διατηρεί τα χέρια της σε καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στερηθεί ορισμένες δραστηριότητες στη ζωή της, όπως το να κάνει ποδήλατο για να αποφύγει ατυχήματα, πρέπει να φοράει γάντια όταν πλένει τα πιάτα για να μην χαλάσει το μανικιούρ της, ενώ έπρεπε να εγκαταλείψει και το μποξ.
Με αφορμή το γεγονός ότι ένα μόνο μέρος του σώματός της μπορεί να της εξασφαλίζει ένα τέτοιο εισόδημα, άρχισε να κάνει το μοντέλο και για τα πόδια, τα αυτιά και το λαιμό.
Η οικογένειά της της είπε ότι τα «μακριά δάχτυλα και τα μακριά νύχια» της θα μπορούσαν να την κάνουν μια μεγάλη προσωπικότητα στον κλάδο του μόντελινγκ χεριών και της πρότειναν να επικοινωνήσει με έναν ατζέντη.
Από τότε που υπέγραψε συμβόλαιο με έναν ατζέντη τον Αύγουστο του 2020, τα πράγματα «εξελίχθηκαν ραγδαία» για την Avisha.
Ωστόσο, η ίδια κατάλαβε ότι η δουλειά της μπορεί να φαίνεται απλή και εύκολη στα μάτια του κόσμου, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολη, ειδικά το κομμάτι με τις φωτογραφίες.
Μία φωτογράφηση μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες, με τη συμμετοχή έως και 35 ατόμων. «Ο πελάτης δεν ξέρει ακριβώς τι ψάχνει. Βασίζεται σε εσένα για να δείξεις τη δημιουργικότητά σου και να κάνεις το προϊόν να φαίνεται ελκυστικό, να δείξεις τη μάρκα και να βεβαιωθείς ότι τα χέρια σου φαίνονται ωραία», δήλωσε η Avisha.
Όπως υπογράμμισε: «μερικές φορές μια μάρκα μπορεί να έχει μόνο ένα ή δύο δείγματα προϊόντων, όπως ένα κραγιόν, και πρέπει να το στρίψεις, να το δοκιμάσεις, να κάνεις κάτι με αυτό. Αλλά υπάρχουν μόνο δύο δείγματα, οπότε πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα το κάνεις σωστά».
Μία από τις αγαπημένες της δουλειές ήταν μια διαφήμιση για την Chanel για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπου έπρεπε να κρατάει ένα περιστέρι.
Επίσης, επεσήμανε πως το χρώμα του δέρματός της την έχει βοηθήσει στη δουλειά: «το να είσαι άτομο με μεσαίο χρώμα δέρματος είναι πολύ καλό για τη βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Πολλά πράγματα αλλάζουν και πολλοί πελάτες αναζητούν την ασαφή εμφάνιση ή το μεσαίο χρώμα δέρματος. Παίρνω περισσότερες δουλειές, για τις οποίες είμαι πολύ ευγνώμων».
