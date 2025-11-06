Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Δραματική ληστεία κοσμηματοπωλείου στο Λος Άντζελες: «Φύγετε» φώναζε υπάλληλος στους δράστες - Πυροβόλησαν υπάλληλο security
Δραματική ληστεία κοσμηματοπωλείου στο Λος Άντζελες: «Φύγετε» φώναζε υπάλληλος στους δράστες - Πυροβόλησαν υπάλληλο security
50 ετών ο σεκιουριτάς που τραυματίστηκε βαρύτατα - Μια σύλληψη από την αστυνομία του Λος Άντζελες
Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν σε κοσμηματοπωλείο στο Λος Άντζελες όταν σε αυτό εισέβαλε μια ομάδα μασκοφόρων ληστών κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Στο βίντεο από όσα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, φαίνονται οι δράστες να μπαίνουν στο κατάστημα και με προτεταμένα όπλα να ζητούν από τις δύο υπαλλήλους να τους παραδώσουν κοσμήματα.
«Όχι! Όχι! Όχι! Φύγετε!» ακούγεται να τους φωνάζει μια από τις υπαλλήλους καθώς ο συναγερμός χτυπούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας - η δεύτερη στο κατάστημα σε δύο χρόνια.
Σύμφωνα με την κόρη του ιδιοκτήτη, η γυναίκα αυτή «άρχισε να χτυπάει τον άντρα για να τον διώξει».
Δευτερόλεπτα μετά τη διαφυγή των ληστών, ακούστηκαν πυροβολισμοί από τους οποίους τραυματίστηκε βαρύτατα ένας 50χρονος υπάλληλος security.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες, συνελήφθη ένας ύποπτος ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν άφαντοι.
Το κοσμηματοπωλείο λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε τέτοια προβλήματα.
Στο βίντεο από όσα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, φαίνονται οι δράστες να μπαίνουν στο κατάστημα και με προτεταμένα όπλα να ζητούν από τις δύο υπαλλήλους να τους παραδώσουν κοσμήματα.
«Όχι! Όχι! Όχι! Φύγετε!» ακούγεται να τους φωνάζει μια από τις υπαλλήλους καθώς ο συναγερμός χτυπούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας - η δεύτερη στο κατάστημα σε δύο χρόνια.
Σύμφωνα με την κόρη του ιδιοκτήτη, η γυναίκα αυτή «άρχισε να χτυπάει τον άντρα για να τον διώξει».
Δευτερόλεπτα μετά τη διαφυγή των ληστών, ακούστηκαν πυροβολισμοί από τους οποίους τραυματίστηκε βαρύτατα ένας 50χρονος υπάλληλος security.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες, συνελήφθη ένας ύποπτος ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν άφαντοι.
Το κοσμηματοπωλείο λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε τέτοια προβλήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Η ενεργειακή σκακιέρα της Ευρώπης μετακινείται στην Αθήνα: Σήμερα η Σύνοδος με Αμερικανούς και Ευρωπαίους υπουργούς - Τα deals για το LNG
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Η ενεργειακή σκακιέρα της Ευρώπης μετακινείται στην Αθήνα: Σήμερα η Σύνοδος με Αμερικανούς και Ευρωπαίους υπουργούς - Τα deals για το LNG
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα