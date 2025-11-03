Η Λιβύη ζήτησε επίσημα την έκδοση του Χάνιμπαλ Καντάφι από τον Λίβανο - Έχει αποφασιστεί η αποφυλάκισή του αντί $11 εκατ.
Η λιβυκή αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τις λιβανικές αρχές για την προετοιμασία της απελευθέρωσης του γιου του Μουαμάρ Καντάφι
Ο πολιτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού της Λιβύης, Ιμπραχίμ Ντμπέιμπα, έφτασε στη Βηρυτό ως επικεφαλής επίσημης αποστολής για να συζητήσει με τις λιβανικές αρχές τους όρους για την έκδοση του Χάνιμπαλ Καντάφι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Lebanon 24, η επίσκεψη Ντμπέιμπα συνδέεται με τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία της απελευθέρωσης του γιου του πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.
Στις 17 Οκτωβρίου, το δικαστήριο του Λιβάνου αποφάσισε την απελευθέρωση του Ανιμπάλ Καντάφι με εγγύηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2015 και βρισκόταν υπό κράτηση στο Λίβανο. Η επίσκεψη της λιβυκής αντιπροσωπείας αναμένεται να συμβάλει στη σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ Λιβάνου και Λιβύης.
Σήμερα, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, υποδέχτηκε την λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία παρέδωσε επίσης στο δικαστήριο της χώρας τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν οι λιβυκές αρχές για την εξαφάνιση του Σιίτη ιμάμη Μούσα Σαντρ το 1978 στην Τρίπολη, κατόπιν αιτήματος του Βηρυτού.
Ο Χάνιμπαλ Καντάφι απήχθη το 2015 από μαχητές του κινήματος «Αμάλ» από τη γειτονική Συρία, όπου ζούσε ως πολιτικός εξόριστος, και αργότερα παραδόθηκε στις λιβανικές αρχές. Το 2017, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με την εξαφάνιση του ιμάμη Σαντρ. Ωστόσο, ο Γάλλος δικηγόρος Λοράν Μπαγιόν άσκησε κριτική στην απόφαση αυτή, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος ήταν μόλις δύο ετών όταν εξαφανίστηκε ο Σαντρ, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πριν.
Ο ιμάμης Μούσα Σαντρ, δημοφιλής Σιίτης κήρυκας, προσκλήθηκε στη Λιβύη στα τέλη Αυγούστου του 1978 για τον εορτασμό της επετείου της επανάστασης της 1ης Σεπτεμβρίου 1969. Από την Τρίπολη, επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Ρώμη, όπου είχε ραντεβού με τον Πάπα. Ωστόσο, μετά τη συνάντηση με τον συνταγματάρχη Καντάφι, ο ιμάμης και οι δύο σύντροφοί του εξαφανίστηκαν.
Σύμφωνα με μία εκδοχή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Καντάφι και ο Σαντρ είχαν σφοδρή διαφωνία για ζητήματα του Ισλάμ και ο Καντάφι φέρεται να τον σκότωσε εξ επαφής. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο Μούσα Σαντρ και οι σύντροφοί του φυλακίστηκαν από τον Καντάφι.
