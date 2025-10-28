Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη
Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς βουλευτές να ψηφίσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.
Σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς βουλευτές να ψηφίσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί σταθερή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για ακόμα δύο έως τρία χρόνια.
