Tυφώνας Μελίσσα: Η ισχυρότερη καταιγίδα του 2025 «σφυροκοπά» την Τζαμάικα, δείτε live εικόνα

Η μετεωρολόγος του CBS News, Νίκι Νόλαν, υπογράμμισε ότι «οι καταστροφικοί άνεμοι, η ανύψωση της θάλασσας και οι πλημμύρες θα επιδεινωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας στην Τζαμάικα». Οι Αρχές έχουν ήδη σημάνει συναγερμό, ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Καταστροφών, Ντέσμοντ ΜακΚένζι, προειδοποίησε: «Θέλω να καλέσω όλους τους Τζαμαϊκανούς να πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά. Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα».

Περίπου 1.000 μέλη του αμερικανικού στρατού απομακρύνθηκαν προληπτικά από τη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, ενώ πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μετακινήθηκαν εκτός της πορείας του τυφώνα, παραμένοντας ωστόσο σε ενεργό επιχειρησιακό καθεστώς.

Η Μελίσσα έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην Καραϊβική: τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην

και ένας στη

, όπου ένας ακόμη αγνοείται. Στη Δομινικανή Δημοκρατία περισσότερα από 750 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και πάνω από 3.700 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους. Οι πλημμύρες έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε τουλάχιστον 48 κοινότητες, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά σε τέσσερις επαρχίες που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό».

Ο επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, Έβαν Τόμσον, δήλωσε ότι η Μελίσσα «θα μπορούσε να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει τη χώρα

», προειδοποιώντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα καθυστερήσουν σημαντικά λόγω κατολισθήσεων, πλημμυρών και αποκλεισμένων δρόμων.