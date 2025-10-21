Άλλος ένας ομαδικός τάφος εντοπίστηκε στη Συρία – Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά
Συρία Μπασάρ αλ-Άσαντ Ομαδικός τάφος

Άλλος ένας ομαδικός τάφος εντοπίστηκε στη Συρία – Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά

Οι ομάδες πολιτικής άμυνας δεν βρήκαν ρούχα στα θύματα

Άλλος ένας ομαδικός τάφος εντοπίστηκε στη Συρία – Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά
Ομάδες πολιτικής άμυνας στη Συρία ανέσυραν την Τρίτη τα λείψανα 20 ατόμων από ομαδικό τάφο ανατολικά της πόλης Ντούμα, στα περίχωρα της Δαμασκού.

Τα περισσότερα από τα λείψανα φαίνεται να ανήκουν σε παιδιά και γυναίκες, αναφέρει το κρατικό δίκτυο, που προσθέτει ότι οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν τα θύματα.

Οι ομάδες πολιτικής άμυνας δεν βρήκαν ρούχα στα θύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι σκοτώθηκαν ενώ ήταν γυμνά, αναφέρει το Anadolu.

Από την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, έχουν ανακαλυφθεί πολυάριθμοι ομαδικοί τάφοι στη Συρία, ο μεγαλύτερος από τους οποίους βρισκόταν κοντά στη Δαμασκό.

Δημοσίευμα του Reuters είχε αναφέρει ότι επί Άσαντ είχαν μεταφέρει 60.000 - 80.000 σοροί θυμάτων του σε μυστική τοποθεσία από μαζικούς τάφους που ήταν γύρω από τη Δαμασκό.

