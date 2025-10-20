Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ η συνταγματικότητα νόμου που απαγορεύει την οπλοκατοχή σε χρήστες ναρκωτικών
Προσέφυγε η αμερικανική κυβέρνηση κατά νόμου που είχε ψηφιστεί επί προεδρίας Μπάιντεν
Με απόφασή του που αφορά ένα ζήτημα που διαχρονικά διχάζει τις ΗΠΑ, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφάσισε τη Δευτέρα να εξετάσει κατά πόσο είναι συνταγματικός νόμος που απαγορεύει την οπλοκατοχή στους τακτικούς χρήστες παράνομων ναρκωτικών ουσιών.
Αν και η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος, που εγγυάται το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, εκείνη ήταν που προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας από τους εννέα δικαστές να κρίνουν συνταγματικό τον νόμο, ο οποίος ακυρώθηκε από Εφετείο.
Πρόκειται για τον νόμο βάσει του οποίου καταδικάστηκε ο Χάντερ Μπάιντεν, ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον Ιούνιο του 2024, για παράνομη οπλοκατοχή. Ο γιος του πρώην προέδρου Μπάιντεν κρίθηκε ένοχος επειδή δήλωσε ψευδώς στο αίτημά του για την αγορά όπλου το 2018 ότι δεν ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά. Ο Τζο Μπάιντεν του έδωσε χάρη τον Δεκέμβριο του 2024.
«Οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στο δικαίωμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας συνιστούν σοβαρή απειλή για τις ελευθερίες των Αμερικανών. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες η κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει αυτό το δικαίωμα» ανέφερε ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης Τζον Σάουερ, επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω νόμος είναι μία από αυτές τις εξαιρέσεις.
«Οι τακτικοί χρήστες παράνομων ναρκωτικών συνιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την κοινωνία, κυρίως επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ένοπλη σύγκρουση με αστυνομικούς όταν είναι υπό την επήρεια», επιχειρηματολόγησε.
Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση που αφορά την οπλοκατοχή και θα εξεταστεί φέτος από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Η πρώτη αφορά το κατά πόσο επιτρέπεται να φέρει κανείς ένα κρυμμένο όπλο σε ορισμένους «ευαίσθητους» χώρους όπως σε παραλίες, δημόσιους κήπους και μπαρ. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί το πότε θα συζητηθούν οι δύο υποθέσεις, ωστόσο το Δικαστήριο θα πρέπει να εκδώσει τις αποφάσεις του μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Τον Ιούνιο του 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να οπλοφορούν εκτός του σπιτιού τους, εξηγώντας ότι θέτει μόνο «λογικούς» περιορισμούς στη Δεύτερη Τροπολογία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα «ευαίσθητα μέρη». Τα κατώτερα δικαστήρια ωστόσο δυσκολεύτηκαν να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν την ασαφή οδηγία και το Ανώτατο Δικαστήριο επανήλθε, τον Ιούνιο του 2024 με διευκρινίσεις. Τότε, αναφορικά με ένα άτομο που κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία, έκρινε ότι είναι συνταγματικό να αφοπλίζονται όσοι αποτελούν «αξιόπιστη απειλή για τη σωματική ασφάλεια των άλλων».
Αν και η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος, που εγγυάται το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, εκείνη ήταν που προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας από τους εννέα δικαστές να κρίνουν συνταγματικό τον νόμο, ο οποίος ακυρώθηκε από Εφετείο.
Πρόκειται για τον νόμο βάσει του οποίου καταδικάστηκε ο Χάντερ Μπάιντεν, ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον Ιούνιο του 2024, για παράνομη οπλοκατοχή. Ο γιος του πρώην προέδρου Μπάιντεν κρίθηκε ένοχος επειδή δήλωσε ψευδώς στο αίτημά του για την αγορά όπλου το 2018 ότι δεν ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά. Ο Τζο Μπάιντεν του έδωσε χάρη τον Δεκέμβριο του 2024.
«Οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στο δικαίωμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας συνιστούν σοβαρή απειλή για τις ελευθερίες των Αμερικανών. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες η κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει αυτό το δικαίωμα» ανέφερε ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης Τζον Σάουερ, επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω νόμος είναι μία από αυτές τις εξαιρέσεις.
«Οι τακτικοί χρήστες παράνομων ναρκωτικών συνιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την κοινωνία, κυρίως επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ένοπλη σύγκρουση με αστυνομικούς όταν είναι υπό την επήρεια», επιχειρηματολόγησε.
Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση που αφορά την οπλοκατοχή και θα εξεταστεί φέτος από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Η πρώτη αφορά το κατά πόσο επιτρέπεται να φέρει κανείς ένα κρυμμένο όπλο σε ορισμένους «ευαίσθητους» χώρους όπως σε παραλίες, δημόσιους κήπους και μπαρ. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί το πότε θα συζητηθούν οι δύο υποθέσεις, ωστόσο το Δικαστήριο θα πρέπει να εκδώσει τις αποφάσεις του μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Τον Ιούνιο του 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να οπλοφορούν εκτός του σπιτιού τους, εξηγώντας ότι θέτει μόνο «λογικούς» περιορισμούς στη Δεύτερη Τροπολογία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα «ευαίσθητα μέρη». Τα κατώτερα δικαστήρια ωστόσο δυσκολεύτηκαν να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν την ασαφή οδηγία και το Ανώτατο Δικαστήριο επανήλθε, τον Ιούνιο του 2024 με διευκρινίσεις. Τότε, αναφορικά με ένα άτομο που κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία, έκρινε ότι είναι συνταγματικό να αφοπλίζονται όσοι αποτελούν «αξιόπιστη απειλή για τη σωματική ασφάλεια των άλλων».
