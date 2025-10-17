Έρευνα για τις περιστάσεις του θανάτου διαδηλωτή από σφαίρες στη Λίμα του Περού

Η εισαγγελία της Λίμας άρχισε να διενεργεί έρευνα για τον θάνατο διαδηλωτή από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία προχθές Τετάρτη το βράδυ, όταν τραυματίστηκαν συνολικά 113 άνθρωποι, 84 αστυνομικοί και 29 πολίτες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Πέμπτη.Χιλιάδες άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της συλλογικότητας Gen Z, συμμετείχαν σε κινητοποίηση, αρχικά ειρηνική, προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκφράζοντας την απόρριψη της περουβιανής πολιτικής τάξης στο σύνολό της και τη διαμαρτυρία τους για την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα των Άνδεων.Η κρίση ασφαλείας στο Περού θεωρείται πως υπήρξε καταλύτης των διεργασιών που οδήγησαν στην καθαίρεση με διαδικασία-εξπρές από το Κογκρέσο της πρώην προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε. Ο μέχρι την περασμένη εβδομάδα πρόεδρος του περουβιανού κοινοβουλίου Χοσέ Χερί, 38 ετών, τη διαδέχθηκε όπως προβλέπει το Σύνταγμα και θα κυβερνήσει ως τις εκλογές του Απριλίου του 2026.Σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία ανέφερε πως επιδιώκει να «εξακριβώσει τις περιστάσεις» του θανάτου από σφαίρες του Εδουάρδο Ρουίς, 32 ετών. Διέταξε «να συγκεντρωθεί οπτικοακουστικό υλικό και βαλλιστικά τεκμήρια στην περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν στο πλαίσιο σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων».Η μη κυβερνητική οργάνωση Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNDDHH) τόνισε πως ο Εδουάρδο Ρουίς «χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικού με πολιτικά».Δεκαεπτά άνθρωποι συνελήφθησαν και «22 αστυνομικοί νοσηλεύονται σε νοσοκομεία», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματικού της αστυνομίας, του στρατηγού Μάξιμο Ραμίρες, στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.