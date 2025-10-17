ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Έρευνα για τις περιστάσεις του θανάτου διαδηλωτή από σφαίρες στη Λίμα του Περού
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα για τις περιστάσεις του θανάτου διαδηλωτή από σφαίρες στη Λίμα του Περού

Στα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά 113 άνθρωποι, 84 αστυνομικοί και 29 πολίτες

Έρευνα για τις περιστάσεις του θανάτου διαδηλωτή από σφαίρες στη Λίμα του Περού
Η εισαγγελία της Λίμας άρχισε να διενεργεί έρευνα για τον θάνατο διαδηλωτή από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία προχθές Τετάρτη το βράδυ, όταν τραυματίστηκαν συνολικά 113 άνθρωποι, 84 αστυνομικοί και 29 πολίτες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Πέμπτη.

Χιλιάδες άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της συλλογικότητας Gen Z, συμμετείχαν σε κινητοποίηση, αρχικά ειρηνική, προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκφράζοντας την απόρριψη της περουβιανής πολιτικής τάξης στο σύνολό της και τη διαμαρτυρία τους για την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα των Άνδεων.



Η κρίση ασφαλείας στο Περού θεωρείται πως υπήρξε καταλύτης των διεργασιών που οδήγησαν στην καθαίρεση με διαδικασία-εξπρές από το Κογκρέσο της πρώην προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε. Ο μέχρι την περασμένη εβδομάδα πρόεδρος του περουβιανού κοινοβουλίου Χοσέ Χερί, 38 ετών, τη διαδέχθηκε όπως προβλέπει το Σύνταγμα και θα κυβερνήσει ως τις εκλογές του Απριλίου του 2026.

Σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία ανέφερε πως επιδιώκει να «εξακριβώσει τις περιστάσεις» του θανάτου από σφαίρες του Εδουάρδο Ρουίς, 32 ετών. Διέταξε «να συγκεντρωθεί οπτικοακουστικό υλικό και βαλλιστικά τεκμήρια στην περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν στο πλαίσιο σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNDDHH) τόνισε πως ο Εδουάρδο Ρουίς «χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικού με πολιτικά».

Δεκαεπτά άνθρωποι συνελήφθησαν και «22 αστυνομικοί νοσηλεύονται σε νοσοκομεία», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματικού της αστυνομίας, του στρατηγού Μάξιμο Ραμίρες, στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.


Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης