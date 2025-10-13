Δημοσιογράφος του Sky News λύγισε για την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς: Η πιο καταπληκτική έκτακτη είδηση που έχω μεταδώσει
«Οι επτά όμηροι έχουν πλέον παραδοθεί» είπε εμφανώς συγκινημένη η Εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος, Σάρι Μάρκσον
Λύγισε on air η δημοσιογράφος του Sky News Australia Σάρι Μάρκσον όταν κλήθηκε να μεταδώσει την έκτακτη είδηση για την απελευθέρωση των πρώτων επτά ομήρων από τη Χαμάς το πρωί της Δευτέρας στα πλαίσια της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.
«Αυτή είναι η πιο καταπληκτική έκτακτη είδηση που έχω μεταδώσει ποτέ», είπε η Μάρκσον συγκρατώντας μετά βίας τα δάκρυά της.
«Οι επτά όμηροι που βρισκόταν στα τούνελ της Γάζας τα τελευταία δύο χρόνια, 738 ημέρες, βρίσκονται τώρα στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού, καθ' οδόν προς τον IDF, προς την ασφάλεια του Ισραήλ, για να βρεθούν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Οι επτά όμηροι έχουν πλέον παραδοθεί» πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένη η Εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος.
Στη συνέχεια, η Μάρκσον διάβασε τα ονόματα των απελευθερωμένων ομήρων τα οποία, στη συνέχεια επιβεβαίωσε και ο Ερυθρός Σταυρός.
