Βρετανικά αεριωθούμενα πέταξαν σε 12ωρη αποστολή με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία ΗΠΑ NATO Ρωσία Άσκηση Αεροσκάφη

Βρετανικά αεριωθούμενα πέταξαν σε 12ωρη αποστολή με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα

Δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ περιπολία στα σύνορα της Ρωσίας, με φόντο τις πρόσφατες διεισδύσεις από ρωσικά drones και αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας

Βρετανικά αεριωθούμενα πέταξαν σε 12ωρη αποστολή με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν σε μια 12ωρη αποστολή νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μαζί με δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ πραγματοποιώντας περιπολία στα σύνορα της Ρωσίας, με φόντο τις πρόσφατες διεισδύσεις από ρωσικά drones και αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Ήταν μια σημαντική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

«Αυτό όχι μόνο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αντίληψης των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα της ενότητας του ΝΑΤΟ στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τους αντιπάλους μας», πρόσθεσε ο Χίλι.



Ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης RC-135 Rivet Joint και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8A Poseidon πέταξαν από την περιοχή της Αρκτικής πάνω από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία την Πέμπτη, με τη συνδρομή ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας KC-135.

Το Λονδίνο είπε πως η επιχείρηση ακολούθησε τις διεισδύσεις στους εναέριους χώρους κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο

Πλακιάς: Με έχουν πει αριστερό, τραμπούκο, δεξιό - Δεν είμαι τίποτα από αυτά, είμαι πατέρας που έχασα 2 παιδιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης