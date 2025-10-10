Παραλίγο τραγωδία στο Μάντσεστερ – Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης
Παραλίγο τραγωδία στο Μάντσεστερ – Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης

Λόγω της θύελλας Amy η πτήση δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον προορισμό της και αναγκάστηκε να κατευθυνθεί σε εναλλακτικό αεροδρόμιο

Οι βρετανικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για περιστατικό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Μάντσεστερ κατά το οποίο πτήση της Ryanair προσγειώθηκε με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης στις δεξαμενές της.

Η πτήση FR3418 την περασμένη Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, είχε αναχωρήσει από την Πίζα της Ιταλίας για το Πρέσγουικ της Σκωτίας.

Στην ευρύτερη περιοχή της Βρετανίας οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ κακές λόγω της κακοκαιρίας Amy με ανέμους που έφταναν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για προσγείωση στο Πρέσγουικ, οι πιλότοι της Ryanair έκαναν έκκληση έκτακτης ανάγκης και κατευθύνθηκαν προς το Μάντσεστερ, όπου ο καιρός ήταν κάπως καλύτερος.

Το Boeing 737-800 είχε μόλις 220 κιλά καυσίμου όταν προσγειώθηκε τελικά, αναφέρει ο Guardian, σύμφωνα με το χειρόγραφο ημερολόγιο πτήσης. Αυτό αντιστοιχεί σε 5-6 λεπτά πτήσης σε κανονικές συνθήκες.

Πιλότος που εξέτασε το ημερολόγιο είπε: «Φανταστείτε ότι κάθε φορά που προσγειώνεστε με λιγότερο από 2 τόνους καυσίμου, αρχίζετε να προσέχετε ιδιαίτερα. Με λιγότερο από 1,5 τόνο, αρχίζετε να ιδρώνετε. Αλλά αυτό είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε δυστύχημα».

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι η Ryanair ανέφερε το περιστατικό στις αρμόδιες Αρχές αμέσως, αλλά δεν θέλησε να το σχολιάσει γιατί η έρευνα είναι υπό εξέλιξη από το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Επιβάτης του αεροσκάφους ανέφερε στην εφημερίδα Ayr Advertiser ότι οι προσπάθειες για προσγείωση διήρκεσαν περίπου δύο ώρες και ότι το αεροσκάφος προσπάθησε δύο φορές να προσγειωθεί στο Πρέστγουικ, πριν κατευθυνθεί προς το Εδιμβούργο και τελικά προς το Μάντσεστερ.

Το Boeing 737-800 μπορεί να μεταφέρει έως 189 επιβάτες.

