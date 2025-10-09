Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από ΝΑΤΟϊκή βάση
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία ΝΑΤΟ Drones

Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από ΝΑΤΟϊκή βάση

Όπως αναφέρει το Der Spiegel, το άγνωστης ταυτότητας drone πετούσε για περίπου ένα λεπτό σε χαμηλό ύψος πάνω από τον διάδρομο της αεροπορικής βάσης, από την οποία απογειώνονται τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS της Συμμαχίας

Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από ΝΑΤΟϊκή βάση
Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη ΝΑΤΟϊκή βάση στο Γκαϊλενκίρχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όταν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, εντοπίστηκε ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντός της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων γύρω από τη βάση.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, το άγνωστης ταυτότητας drone πετούσε λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα) και για περίπου ένα λεπτό σε χαμηλό ύψος πάνω από τον διάδρομο της αεροπορικής βάσης, από την οποία απογειώνονται τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS της Συμμαχίας. Ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία, της οποίας αρμοδιότητα είναι η άμυνα έναντι των drones, δεν κατέστη ωστόσο δυνατό να εξακριβωθούν τα στοιχεία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της βάσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι, αφού εντοπίστηκε ένα drone από σύστημα αισθητήρων, ερευνήθηκε ενδελεχώς η περιοχή, αλλά δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Λόγω όμως της τρέχουσας «αυξημένης ευαισθησίας», κάθε αναφορά για drone λαμβάνεται σοβαρά υπ'όψιν, πρόσθεσε, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να επρόκειτο για «εσφαλμένο συναγερμό».

Η βάση του ΝΑΤΟ στο Γκαϊλεννκίρχεν παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Εκεί άλλωστε σταθμεύουν πολλά από τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS, τα οποία χρησιμοποιεί η Συμμαχία για να παρακολουθεί τον εναέριο χώρο στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, από όπου συχνά εισβάλλουν ύποπτα drones. Λόγω της σημασίας της, η βάση είναι μια από τις στρατιωτικές τοποθεσίες τις οποίες οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν εντατικά, μεταξύ άλλων με συστήματα αισθητήρων που μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμη και μικρά drones. Τα αμυντικά συστήματα έχουν ωστόσο σχετικά μικρή επιχειρησιακή εμβέλεια, είναι επομένως κατάλληλα μόνο για την προστασία της ίδιας της βάσης.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) προειδοποίησε σήμερα ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες ενόψει της τροποποίησης του Νόμου περί Ασφάλειας της Αεροπλοΐας για τη βελτίωση της προστασίας από τα drones. «Δεν υπάρχει 100% προστασία από τα drones, πουθενά στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι αν και η Bundeswehr διαθέτει κατάλληλα συστήματα για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση drones, αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, στο εξής η ομοσπονδιακή αστυνομία θα έχει την εξουσιοδότηση ακόμη και να καταρρίψει drone, εφόσον θεωρηθεί επικίνδυνο. Προς το παρόν, επιτρέπεται να αναληφθεί δράση κατά των drones μόνο πάνω από στρατιωτικό χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους

Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης