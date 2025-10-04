Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Βίντεο: Ένας 23χρονος στα Κανάρια Νησιά παρασύρθηκε με τζετ σκι και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες στη θάλασσα
Το τζετ σκι παρουσίασε βλάβη - Οι ισχυροί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα τον παρέσυραν στα ανοιχτά, όπου έμεινε τρεις ημέρες
Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο 23χρονος Λαγιόνελ Ραμίρες Κολιάδο διασώζεται έπειτα από τρεις ημέρες στη θάλασσα, στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων. Ο νεαρός είχε χαθεί από τη Δευτέρα το βράδυ, όταν η βραδινή του έξοδος με φίλους εξελίχθηκε σε περιπέτεια επιβίωσης.
Συγκεκριμένα, ο 23χρονος είχε βγει για βραδινή βόλτα με σκάφος μαζί με φίλους του, στα ανοιχτά του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, όταν το τζετ σκι που μετέφεραν αποκολλήθηκε. Ο Κολιάδο βούτηξε για να το ανακτήσει, όμως αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στο λιμάνι Καστίγιο ντελ Ρομεράλ οδηγώντας το τζετ σκι, το οποίο λίγο αργότερα παρουσίασε βλάβη.
Οι φίλοι του ενημέρωσαν τις Αρχές γύρω στις 11 το βράδυ, όταν εκείνος δεν εμφανίστηκε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Οι ισχυροί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα τον παρέσυραν στα ανοιχτά, όπου έμεινε τρεις ημέρες πάνω στο τζετ σκι.
Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με συμμετοχή πλωτών, ελικοπτέρων και ομάδων από ξηράς, ενώ φίλοι και συγγενείς του απηύθυναν εκκλήσεις για βοήθεια. Τελικά, το μεσημέρι της Τετάρτης, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τον νεαρό ζωντανό να ζητά βοήθεια. Λίγο αργότερα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με σκάφος στην ξηρά.
Ο Κολιάδο βρέθηκε 16 ναυτικά μίλια, περίπου 30 χιλιόμετρα, νοτιοδυτικά της Γκραν Κανάρια και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργκινεγκίν για εξετάσεις.
Η οικογένειά του εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που οργανώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, επισημαίνοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έρευνες τη νύχτα και ότι η εστίαση των δυνάμεων παρέμεινε κοντά στις ακτές, παρά τους ανέμους που τελικά τον παρέσυραν μακριά. Οι Αρχές είχαν επίσης απορρίψει τη συμμετοχή ιδιωτικών σκαφών για λόγους ασφαλείας.
Η διάσωσή του, ωστόσο, έφερε τεράστια ανακούφιση. Η μητέρα του 23χρονου δήλωσε συγκινημένη: «Το έλεγα – ο γιος μου κρατιόταν από τη μηχανή, και η μηχανή τον έσωσε».
