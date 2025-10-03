Γάλλος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού drone στην Ουκρανία

Κλείσιμο

Ο 37χρονος Γάλλος φωτορεπόρτερσκοτώθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε επίθεση από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων.Η επίθεση έγινε γύρω στις 10:20 της Παρασκευής, αναφέρουν οι ενώσεις.Οι δύο ρεπόρτερκαι προστατευτικό εξοπλισμό.Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που σκοτώνεται δημοσιογράφος από drone στην Ουκρανία.Η στρατιωτική ομάδα μαζί με την οποία βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι επιβεβαίωσε επίσης ότι επρόκειτο γιαΟ Αντονί Λαλικάν εργαζόταν για διάφορα γαλλικά ΜΜΕ (Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, κ.α) αλλά και ξένα (Der Spiegel, Die Welt, Le Temps, κ.α).Απασχολείτο επίσης από το 2018 στο φωτογραφικό πρακτορείο Hans Lucas, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Ουίλφριντ Εστίβ.», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Εστίβ, κάνοντας λόγο για έναν «αξιαγάπητο συνάδελφο».Ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τις αρχές του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 ποικίλλει ανάλογα την πηγή. Σύμφωνα με την Unesco, 22 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, 17 σύμφωνα με την ένωση SNJ.