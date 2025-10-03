Γάλλος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού drone στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Δημοσιογράφοι Drone

Γάλλος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού drone στην Ουκρανία

Τραυματίστηκε και ένας Ουκρανός δημοσιογράφος – Και οι δύο φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο με την επιγραφή «Press» και προστατευτικό εξοπλισμό

Γάλλος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού drone στην Ουκρανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο 37χρονος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σκοτώθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε επίθεση από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 10:20 της Παρασκευής, αναφέρουν οι ενώσεις.

Οι δύο ρεπόρτερ φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο την επιγραφή «Press» και προστατευτικό εξοπλισμό.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που σκοτώνεται δημοσιογράφος από drone στην Ουκρανία.

Η στρατιωτική ομάδα μαζί με την οποία βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι επιβεβαίωσε επίσης ότι επρόκειτο για ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Αντονί Λαλικάν εργαζόταν για διάφορα γαλλικά ΜΜΕ (Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, κ.α) αλλά και ξένα (Der Spiegel, Die Welt, Le Temps, κ.α).

Απασχολείτο επίσης από το 2018 στο φωτογραφικό πρακτορείο Hans Lucas, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Ουίλφριντ Εστίβ.

Κλείσιμο
«Πήγαινε συχνά στην Ουκρανία, γνώριζε πολύ καλά το πεδίο και ήξερε πώς να ενεργεί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Εστίβ, κάνοντας λόγο για έναν «αξιαγάπητο συνάδελφο».

Ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τις αρχές του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 ποικίλλει ανάλογα την πηγή. Σύμφωνα με την Unesco, 22 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, 17 σύμφωνα με την ένωση SNJ.


Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας

Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης