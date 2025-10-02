Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Κατάρριψη των drone που εμφανίζονται στα αεροδρόμια ζητά το αφεντικό της Ryanair
Ο Μάικλ Ο’Λίρι είπε ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους ηγέτες και τις αποφάσεις του, ενώ χαρακτηρίζει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άχρηστη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από τα drone που πετούν κοντά τους, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι που ζήτησε μάλιστα να καταρρίπτονται τα μη επανδρωμένα οχήματα τα οποία διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία.
«Γιατί δεν καταρρίπτουμε αυτά τα drones;» δήλωσε ο Ο’Λίρι σε συνέντευξή του στο Politico, όταν ερωτήθηκε για τις πρόσφατες εμφανίσεις drone σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως στη Κοπεγχάγη.
Διερωτήθηκε μάλιστα γιατί αυτό δεν συμβαίνει «όταν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος πετάει πάνω από τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ».
«Οι πτήσεις μας διακόπηκαν πριν από τρεις εβδομάδες, όταν drone πέταξαν πάνω από την Πολωνία και τα πολωνικά αεροδρόμια έκλεισαν για τέσσερις ώρες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας αναφερόμενος σε περιστατικό που αποδίδεται στη Ρωσία.
«Την περασμένη εβδομάδα, τα αεροδρόμια της Δανίας έκλεισαν για περίπου δύο ώρες», είπε και πρόσθεσε ότι «είναι ενοχλητικό και ζητάμε να ληφθούν μέτρα».
Ωστόσο, παρά την επείγουσα ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, ο διευθύνων σύμβουλος δεν πιστεύει ότι ένα τείχος κατά των drones είναι λύση. «Νομίζετε ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να εκτοξεύσουν ένα drone από το εσωτερικό της Πολωνίας;» ρώτησε
Ο Ο΄Λίρι δεν είχε καθόλου καλά λόγια να πει για τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους ηγέτες που κάθονται και πίνουν τσάι και τρώνε μπισκότα. Αν δεν μπορούν καν να προστατεύσουν τις πτήσεις πάνω από τη Γαλλία, τι πιθανότητες έχουμε να μας προστατεύσουν από τη Ρωσία;».
Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στη φον ντερ Λάιεν. Είναι άχρηστη και πρέπει να παραιτηθεί».
