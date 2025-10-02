Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Τουλάχιστον 72 νεκροί και 294 τραυματίες από τον σεισμό των 6,9R στις Φιλιππίνες
Σε 72 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, συμπληρώνοντας πως 294 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
