Τουλάχιστον 72 νεκροί και 294 τραυματίες από τον σεισμό των 6,9R στις Φιλιππίνες

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού

Σε 72 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, συμπληρώνοντας πως 294 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η πιο φονική στις Φιλιππίνες από το 2013, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ και στοίχισε τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.



