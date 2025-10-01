Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα
Το σκάφος μετέφερε εμπόρους που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάζι του Κόγκι προς μια αγορά στο Ιλούσι, στην πολιτεία Έντο, στην άλλη πλευρά του ποταμού Νίγηρα
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (1/10) στην Νιγηρία, όπου τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα, στη νοτιοκεντρική Νιγηρία, στην πολιτεία Κόγκι.
«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το τραγικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 επιβάτες», δήλωσε ο Επίτροπος Πληροφοριών της πολιτείας, Kingsley Fanwo, σε ανάρτησή στο «Χ» εκ μέρους της κυβέρνησης της πολιτείας Κογκί.
Authorities in #Nigeria’s #Kogi State say a boat accident on the #NigerRiver in the country’s south has killed at least 26 people https://t.co/XyKA1JXhM0— Arab News (@arabnews) October 1, 2025
4. Ο Κυβερνήτης διαβεβαίωσε περαιτέρω ότι η Κυβέρνηση της Πολιτείας θα εντείνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σε συνεργασία με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στις πλωτές οδούς μας, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη μιας τέτοιας τραγωδίας.
Τα ναυάγια σκαφών σε ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνό φαινόμενο.
Συνήθως οφείλονται σε υπερφορτωμένα σκάφη, κακή συντήρηση ή μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα σκάφος ανατράπηκε σε ποτάμι στη βορειοκεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 άτομα στην πολιτεία Νίγηρα, στο βορειοκεντρικό τμήμα της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας της Αφρικής.
KOGI STATE GOVERNMENT— Kingsley Femi Fanwo (KFF) (@KingsleyFanwo) October 1, 2025
PRESS STATEMENT
Kogi State Government Mourns Victims of Ibaji Boat Mishap
1. The Government and people of Kogi State received with deep sadness the news of the boat mishap which occurred on the River Niger, involving traders traveling from Ibaji Local… pic.twitter.com/v2IgZg88k4
