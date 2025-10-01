ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα
ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία Ποταμός Νίγηρας Δυστύχημα Σκάφος

Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα

Το σκάφος μετέφερε εμπόρους που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάζι του Κόγκι προς μια αγορά στο Ιλούσι, στην πολιτεία Έντο, στην άλλη πλευρά του ποταμού Νίγηρα

Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (1/10) στην Νιγηρία, όπου τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα, στη νοτιοκεντρική Νιγηρία, στην πολιτεία Κόγκι.

Εδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της πολιτείας, το σκάφος μετέφερε εμπόρους που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάζι του Κόγκι προς μια αγορά στο Ιλούσι, στην πολιτεία Έντο, στην άλλη πλευρά του ποταμού Νίγηρα.



«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το τραγικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 επιβάτες», δήλωσε ο Επίτροπος Πληροφοριών της πολιτείας, Kingsley Fanwo, σε ανάρτησή στο «Χ» εκ μέρους της κυβέρνησης της πολιτείας Κογκί.

Επεσημάνε ότι «Πρόκειται για μια τραγική απώλεια και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την περιοχή Ibaji, σε αυτή τη στιγμή θλίψης».

Επίσης, υπενθυμίζει στον λαό που κατοικεί στις όχθες των ποταμών «να δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και χρησιμοποιώντας σωσίβια και άλλα προληπτικά μέτρα κάθε φορά που ταξιδεύουν με πλοίο».

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Κλείσιμο
«Η κυβέρνηση της πολιτείας Κογκί θρηνεί τα θύματα του ναυτικού ατυχήματος στο Ιμπάτζι

1. Η κυβέρνηση και ο λαός της πολιτείας Κογκί δέχτηκαν με βαθιά θλίψη την είδηση του ναυτικού ατυχήματος που συνέβη στον ποταμό Νίγηρα, στο οποίο ενεπλάκησαν έμποροι που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάτζι της πολιτείας Κογκί προς την αγορά Ιλούσι στην πολιτεία Έντο.

2. Σύμφωνα με αναφορές, το ατυχές συμβάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 επιβάτες. Πρόκειται για μια τραγική απώλεια και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την περιοχή Ibaji, σε αυτή τη στιγμή θλίψης.

3. Ο Εξοχότατος Alhaji Ahmed Usman Ododo, Εκτελεστικός Κυβερνήτης της Πολιτείας Kogi, εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτείας, να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για την άμεση παροχή υποστήριξης και βοήθειας στους πληγέντες.

4. Ο Κυβερνήτης διαβεβαίωσε περαιτέρω ότι η Κυβέρνηση της Πολιτείας θα εντείνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σε συνεργασία με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στις πλωτές οδούς μας, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη μιας τέτοιας τραγωδίας.

6. Καλούμε τον λαό μας, ιδίως τις κοινότητες που ζουν στις όχθες των ποταμών, να δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και χρησιμοποιώντας σωσίβια και άλλα προληπτικά μέτρα κάθε φορά που ταξιδεύουν με πλοίο.

7. Η κυβέρνηση της πολιτείας Κόγκι στέκεται στο πλευρό των κατοίκων της τοπικής αυτοδιοικητικής μονάδας Ιμπάτζι και θα συνεχίσει να τους υποστηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».




Τα ναυάγια σκαφών σε ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνό φαινόμενο. 

Συνήθως οφείλονται σε υπερφορτωμένα σκάφη, κακή συντήρηση ή μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα σκάφος ανατράπηκε σε ποτάμι στη βορειοκεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 άτομα στην πολιτεία Νίγηρα, στο βορειοκεντρικό τμήμα της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας της Αφρικής.

«Καλούμε τους πολίτες μας, ιδίως τις κοινότητες που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού, να δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και χρησιμοποιώντας σωσίβια», πρόσθεσε .

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης