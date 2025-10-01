Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα

Authorities in #Nigeria’s #Kogi State say a boat accident on the #NigerRiver in the country’s south has killed at least 26 people https://t.co/XyKA1JXhM0 — Arab News (@arabnews) October 1, 2025

Κλείσιμο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (1/10) στην Νιγηρία, όπου τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα, στη νοτιοκεντρική Νιγηρία, στην πολιτεία Κόγκι.Εδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της πολιτείας, το σκάφος μετέφερε εμπόρους που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάζι του Κόγκι προς μια αγορά στο Ιλούσι, στην πολιτεία Έντο, στην άλλη πλευρά του ποταμού Νίγηρα.«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το τραγικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 επιβάτες», δήλωσε ο Επίτροπος Πληροφοριών της πολιτείας, Kingsley Fanwo, σε ανάρτησή στο «Χ» εκ μέρους της κυβέρνησης της πολιτείας Κογκί.Επεσημάνε ότι «Πρόκειται για μια τραγική απώλεια και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την περιοχή Ibaji, σε αυτή τη στιγμή θλίψης».Επίσης, υπενθυμίζει στον λαό που κατοικεί στις όχθες των ποταμών «να δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και χρησιμοποιώντας σωσίβια και άλλα προληπτικά μέτρα κάθε φορά που ταξιδεύουν με πλοίο».Αναλυτικά το μήνυμά του:«Η κυβέρνηση της πολιτείας Κογκί θρηνεί τα θύματα του ναυτικού ατυχήματος στο Ιμπάτζι1. Η κυβέρνηση και ο λαός της πολιτείας Κογκί δέχτηκαν με βαθιά θλίψη την είδηση του ναυτικού ατυχήματος που συνέβη στον ποταμό Νίγηρα, στο οποίο ενεπλάκησαν έμποροι που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάτζι της πολιτείας Κογκί προς την αγορά Ιλούσι στην πολιτεία Έντο.2. Σύμφωνα με αναφορές, το ατυχές συμβάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 επιβάτες. Πρόκειται για μια τραγική απώλεια και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την περιοχή Ibaji, σε αυτή τη στιγμή θλίψης.3. Ο Εξοχότατος Alhaji Ahmed Usman Ododo, Εκτελεστικός Κυβερνήτης της Πολιτείας Kogi, εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτείας, να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για την άμεση παροχή υποστήριξης και βοήθειας στους πληγέντες.