Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του και βρέθηκε νεκρό το ένα παιδί και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του και βρέθηκε νεκρό το ένα παιδί και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, ελικόπτερο των καραμπινιέρων κατάφερε να εντοπίσει το Ι.Χ. με τον  δράστη ο οποίος ανακρίνεται από τις αρχές

Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του και βρέθηκε νεκρό το ένα παιδί και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο
Μια ακόμη γυναικοκτονία προκαλεί αγανάκτηση και πένθος στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών, ο Σαλβατόρε Οκόνε φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα, με πέτρα στο κεφάλι, τη σύζυγό του Ελίζα Πολτσίνο, 48 ετών. Το ζευγάρι, είχε αποκτήσει τρία παιδιά και ζούσε έξω κοντά στο Μπενεβέντο της Κάτω Ιταλίας.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, ελικόπτερο των καραμπινιέρων κατάφερε να εντοπίσει Ι.Χ. με τον φερόμενο ως δράστη, ηλικίας 58 ετών, σε περιοχή η οποία απέχει πάνω από εκατό χιλιόμετρα από την κωμόπολη στην οποία διαμένει. Μέσα στο όχημα, οι καραμπινιέροι βρήκαν νεκρό τον δεκαεξάχρονο γιό του ζευγαριού, ενώ η κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη αδελφή του, φέρει σοβαρά τραύματα. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο οποίος είναι ενήλικας, δεν ζει πλέον στο πατρικό του σπίτι.



Την ώρα αυτή, ο Σαλβατόρε Οκόνε ανακρίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Οι γείτονες δήλωσαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ να υπάρχουν εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας και ότι το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι, τελευταία, ο άνδρας έπασχε από κατάθλιψη. Το τραγικό αυτό συμβάν έχει προκαλέσει πραγματικό σοκ στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μπενεβέντο, στην περιφέρεια της Καμπανίας.

Στις 19 Οκτωβρίου, το ζευγάρι θα γιόρταζε, στην τοπική καθολική ενορία, τα εικοσιπέντε χρόνια γάμου.



