Λαθρεπιβάτης βρέθηκε νεκρός στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή το πρωί στον χώρο προσγείωσης αεροσκάφους τηςστο αεροδρόμιοστη Βόρεια Καρολίνα. Το αεροπλάνο είχε αφιχθεί νωρίτερα από την Ευρώπη και το πτώμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό καταγράφεται σε συνέχεια παρόμοιων υποθέσεων με λαθρεπιβάτες που κρύβονται στον χώρο προσγείωσης αεροσκαφών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ, περισσότεροι από το 77% όσων επιχειρούν να ταξιδέψουν με αυτόν τον τρόπο έχουν χάσει τη ζωή τους.Πριν από λίγες ημέρες, ένα 13χρονο αγόρι από το Αφγανιστάν εντοπίστηκε σε αεροδρόμιο της Ινδίας, αφού είχε κρυφτεί στον χώρο προσγείωσης αεροσκάφους σε πτήση από την Καμπούλ στο Δελχί. Το παιδί επέστρεψε στο Αφγανιστάν την ίδια ημέρα.