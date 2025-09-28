25χρονος αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου οι γείτονες στην Ινδία

Ο Βίκες έπαιζε όταν ο 25χρονος πήρε ένα φτυάρι και του επιτέθηκε - Οι γείτονες που άκουσαν τα ουρλιαχτά της μητέρας πήγαν στο σημείο και ξυλοκόπησαν τον δράστη