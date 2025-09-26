European Newsroom: Η ΕΕ στοιχηματίζει σε drone και Τεχνητή Νοημοσύνη για να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων

διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής αμυντικής εταιρείας Helsing, είχε δηλώσει το Μάρτιο πως «ένα τείχος για τα drones θα μπορούσε να υψωθεί μέσα σε ένα χρόνο», προσθέτοντας ότι χρειάζονται γι' αυτό «συστήματα αναγνώρισης, δορυφόροι και πιθανόν αναγνωριστικά drones».Ο Γενικός Επιθεωρητής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεωνπροειδοποίησε ότι θα ήταν «λάθος» να πάψουμε να βλέπουμε τις άλλες απειλές. «Δεν πρέπει να πούμε πως επικεντρώνουμε μόνο στα drones. Όσο κεντρική σημασία και να έχει η ανάπτυξη των drones για τις αμυντικές ικανότητές μας, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε απειλές από πυραύλους κρουζ, ρουκέτες και αεροσκάφη».Σύμφωνα με τονη εμπειρία της Ουκρανίας έδειξε ότι οι δυτικές χώρες χρειάζονται μια διαφορετική μορφή αποτροπής κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγάς τους. Τα drones δεν θεωρούνται εναλλακτική επιλογή στα άρματα μάχης και το πυροβολικό, αλλά απαραίτητο και με πολύ καλή σχέση κόστους-απόδοσης συμπλήρωμα, υποστήριξε.Ενώ ηδεν έχει ακόμα δώσει στη δημοσιότητα λεπτομερή σχέδια για το «τείχος κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», εκπρόσωπος επιβεβαίωσε χθες, Πέμπτη, πως εννέα χώρες της ΕΕ -η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Φινλανδία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Δανία, η Σλοβακία και η Ρουμανία-, καθώς και η Ουκρανία ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, θα συνεδριάσουν σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την πρόταση.Σύμφωνα με τον αρμόδιο για την άμυνα επίτροπο της ΕΕο συνασπισμός θα πρέπει να διδαχθεί από την Ουκρανία. «Είναι ανάγκη να ξεχάσουμε τη Σίλικον Βάλεϊ - είναι το παρελθόν. Η Ουκρανία είναι το μέλλον», δήλωσε.Εδώ και μήνες, η Ουκρανία δέχεται σχεδόν κάθε νύχτα επιθέσεις από εκατοντάδες ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Για να τα αποκρούσει, το Κίεβο έχει αναπτύξει φθηνά εργαλεία, όπως ηλεκτρονικά αντίμετρα και drones αναχαίτισης. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), πάνω από 80% των ρωσικών drones καταρρίπτονται.