Η Γερμανία επενδύει στο Διάστημα για την προστασία της - «Ενισχύουμε τα συστήματά μας έναντι διαταραχών και επιθέσεων»

Πακέτο ύψουςγια την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» στο Διάστημα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν σημαντική απειλή και σε αυτό το πεδίο, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας«Ενισχύουμε τα συστήματά μας έναντι διαταραχών και επιθέσεων. Αυτό περιλαμβάνει ρητά την κυβερνοασφάλεια για όλα τα διαστημικά συστήματα», δήλωσε ο Πιστόριους, μιλώντας σε συνέδριο Διαστημικής που διοργάνωσε η Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI).Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ακόμη ότι η Ρωσία και η Κίνακαι ανέφερε ότι αυτή την στιγμή, δύο δορυφόροι IntelSat, οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσης από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, παρακολουθούνται από δύο ρωσικούς δορυφόρους αναγνώρισης.Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αργότερα, μόνο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού,Ο Πιστόριους παραδέχθηκε ότι τα δορυφορικά δίκτυα αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών και πρόσθεσε ότι η Κίνα διεξάγει εξαιρετικά επιδέξιους ελιγμούς προσέγγισης με τα διαστημικά της συστήματα. «Μπορούν να διαταράξουν, να τυφλώσουν, να κατευθύνουν, ακόμη και να καταστρέψουν δορυφόρους», προειδοποίησε.Τα συστήματα της Bundeswehr είναι ήδη, εξήγησε και σημείωσε ότι οι επιθέσεις στρέφονται κατά της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της.«Πρέπει να είμαστε και σε θέση να αποτρέψουμε και στο διάστημα, προκειμένου να είμαστε ικανοί να αμυνθούμε. Η Γερμανία χρειάζεται επίσης ασφαλείς δυνατότητες για διαστημικές μεταφορές. Βασιζόμαστε εδώ σε ένα μείγμα: μικρά οχήματα εκτόξευσης για ευέλικτες εκτοξεύσεις, αλλά μεσοπρόθεσμα και ευρωπαϊκά βαρέα μεταφορικά αεροσκάφη, τα οποία θα αναπτυχθούν σε συνθήκες ανταγωνισμού - και, πάνω απ 'όλα, θα είναι βιώσιμα», τόνισε.Η Διαστημική Διοίκηση της Bundeswehr θα χρειαστεί ένα ειδικό κέντρο στρατιωτικών δορυφορικών επιχειρήσεων, συνέχισε ο Μπόρις Πιστόριους, εξηγώντας ότι «μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο των συστημάτων μας και να αντιδράσουμε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».Οι βιομήχανοι από την πλευρά τους πιστεύουν ότι«Σε έναν γεωπολιτικά αβέβαιο κόσμο, τα διαστημικά ταξίδια σημαίνουν για την τεχνολογία πολλά περισσότερα από τεχνολογία. Όσοι δεν έχουν δικές τους διαστημικές δυνατότητες, είναι εξαρτημένοι και ευάλωτοι», δήλωσε ο πρόεδρος της BDI Πέτερ Λάιμπινγκερ στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου και επισήμανε ότι το γερμανικό και το ευρωπαϊκό χάσμα από τις ΗΠΑ και την Κίνα έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, με εκτεταμένες συνέπειες για τη βιομηχανία.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης, η παγκόσμια αγορά για διαστημικές υποδομές και υπηρεσίες θα τετραπλασιαστεί έως το 2040 - από λίγο κάτω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα σε 2 τρισεκατομμύρια ευρώ.Η γερμανική οικονομία έχει σημαντικό δυναμικό «χάρη στην εξειδικευμένη μηχανική τεχνογνωσία της, την οποία η διαστημική βιομηχανία χρειάζεται επειγόντως», ανέφερε.