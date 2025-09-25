Ισραηλινή επίθεση σε στόχους των Χούθι στη Σαναά της Υεμένης - Δείτε βίντεο
Ισραηλινή επίθεση σε στόχους των Χούθι στη Σαναά της Υεμένης - Δείτε βίντεο
«Καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραέλ Κατς - Χθες οι Χούθι είχαν επιτεθεί με drone στο νότιο Ισραήλ
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στόχους των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, που ελέγχεται από τους σιίτες αντάρτες, μια ημέρα μετά την επίθεση με drone των Χούθι που τραυμάτισε 22 άτομα στο νότιο Ισραήλ.
«Μόλις καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραέλ Κατς, προσθέτοντας ότι ο στρατός «βομβάρδισε πολλά στρατόπεδα του στρατού, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατοπέδου των Χούθι, εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες των Χούθι και κατέστρεψε αποθέματα drones και όπλων».
Το τηλεοπτικό δίκτυο των φιλοϊρανών ανταρτών, Al-Massirah, είχε αναφέρει νωρίτερα ισραηλινές επιθέσεις στη Σαναά, και ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι άκουσε εκρήξεις στην πόλη.
Οι επιδρομές έρχονται μια μέρα μετά επίθεση με drone που έπληξε χθες την νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, τραυματίζοντας 22 ανθρώπους.
Yemen: A series of Israeli air strikes on the city of Sanaa. pic.twitter.com/bsLAejho4x— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 25, 2025
