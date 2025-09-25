Ισραηλινή επίθεση σε στόχους των Χούθι στη Σαναά της Υεμένης - Δείτε βίντεο

«Καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραέλ Κατς - Χθες οι Χούθι είχαν επιτεθεί με drone στο νότιο Ισραήλ