«Ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» - Ο δήμαρχος Λονδίνου απαντά στον Τραμπ για την κριτική που του ασκεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζεται εδώ και καιρό αρνητικά για τον δήμαρχο του Λονδίνου - Αποκορύφωμα η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν «απαίσιο δήμαρχo»