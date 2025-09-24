Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών καταλήγουν οι αρχές για την έκρηξη στο κέντρο του Όσλο - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Η έκρηξη έγινε σχετικά κοντά στην κατοικία της πρώην πρωθυπουργού Έρτνο Σόλμπεργκ, η οποία απουσίαζε εκείνη τη στιγμή.



«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ»

«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ. Βρόντηξε στο στήθος μου», είπε στην aftonbladet.se, ο Γιόναρ Τέιγκεν, ο οποίος ήταν στο διαμέρισμά του και μαγείρευε.Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια.