Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών καταλήγουν οι αρχές για την έκρηξη στο κέντρο του Όσλο - Δεν υπάρχουν τραυματίες
«Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας - Ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών - Εξουδετερώθηκε χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.
Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, ο Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», είπε ο Σκότνες.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών. Ο Σκότνες αρνήθηκε να διευκρινίσει την ηλικία του υπόπτου. Η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα.
Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.
Police discovered an unexploded grenade. pic.twitter.com/LsPdxw8OHM— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 23, 2025
Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m— OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025
Την ίδια στιγμή, η κυκλοφορία των τραμ έχει διακοπεί, με εκκενώσεις οχημάτων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της έκρηξης και αναφορές ότι επηρεάστηκε ευρύτερα το δίκτυο τραμ της νορβηγικής πρωτεύουσας. Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι στους κατοίκους στάλθηκαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους, με οδηγίες να μείνουν σε ασφαλή σημεία μακριά από το σημείο της έκρηξης.
Βίντεο το οποίο σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ δείχνει μία από τις εκρήξεις
⚡️🇳🇴 Footage showcasing the controlled detonation of the hand grenade in Pilestredet, Oslo. pic.twitter.com/42gTHLw2dz— WarFront Witness (@WarFrontWitness) September 23, 2025
Η έκρηξη έγινε σχετικά κοντά στην κατοικία της πρώην πρωθυπουργού Έρτνο Σόλμπεργκ, η οποία απουσίαζε εκείνη τη στιγμή.
«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ»
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια.
