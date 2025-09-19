Συγκίνηση στο Κατάρ: Το ζευγάρι Βρετανών που απελευθέρωσαν οι Ταλιμπάν συνάντησε ξανά την κόρη του μετά από 8 μήνες

«Δεν υπήρχε ούτε μία καταγγελία»

Ο γιος του ζευγαριού

είχε δηλώσει τον Απρίλιο στο Sky News ότι εις βάρος των γονέων τους δεν υπήρχε «ούτε μία κατηγορία, ούτε μία επίσημη καταγγελία».

Όταν μάλιστα η βρετανική κυβέρνηση τους πρότεινε να απομακρυνθούν από τη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν απάντησαν: «Γιατί να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην πιο σκοτεινή τους ώρα;».

Η Μπάρμπι και ο Πίτερ είχαν παντρευτεί το 1970 στην Καμπούλ, και από τότε ανέλαβαν αρκετές εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην Αφγανιστάν. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στη χώρα από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, το ζευγάρι παρέμεινε προσκολλημένο στις αρχές τους και στις ανάγκες των Αφγανών πολιτών, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών.