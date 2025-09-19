Συγκίνηση στο Κατάρ: Το ζευγάρι Βρετανών που απελευθέρωσαν οι Ταλιμπάν συνάντησε ξανά την κόρη του μετά από 8 μήνες
Συγκίνηση στο Κατάρ: Το ζευγάρι Βρετανών που απελευθέρωσαν οι Ταλιμπάν συνάντησε ξανά την κόρη του μετά από 8 μήνες

Η Μπάρμπι και ο Πίτερ Ρέινολντς, ηλικίας 76 και 80 ετών αντίστοιχα, ελευθερώθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολάβησε το Κατάρ

Συγκίνηση στο Κατάρ: Το ζευγάρι Βρετανών που απελευθέρωσαν οι Ταλιμπάν συνάντησε ξανά την κόρη του μετά από 8 μήνες
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο Κατάρ, όταν οι Βρετανοί Πίτερ και Μπάρμπι Ρέινολντς, που απελευθερώθηκαν νωρίτερα από τους Ταλιμπάν, επανενώθηκαν με την κόρη τους, Σάρα, μετά από οκτώ μήνες αιχμαλωσίας στο Αφγανιστάν.

Το ζευγάρι των Βρετανών (76 ετών η Μπάρμπι και 80 ο Πίτερ) έμειναν ελεύθεροι την Παρασκευή μετά από 7 μήνες και 21 ημέρες κράτησης. Η απελευθέρωσή τους επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολάβησε το Κατάρ και με τη συμμετοχή διπλωματών και διεθνών παραγόντων.



Οι Ρέινολντς, οι οποίοι ζούσαν στο Αφγανιστάν τα τελευταία 18 χρόνια, είχαν συλληφθεί από το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν την 1η Φεβρουαρίου, ενώ τον Μάρτιο μεταφέρθηκαν σε φυλακή υψηλής ασφαλείας στην Καμπούλ. Το ζευγάρι, που έχει δουλέψει στον τομέα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των γυναικών και παιδιών μέσω της οργάνωσης «Rebuild», είχε αποφασίσει να παραμείνει στη χώρα ακόμη και μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.



Οι συγγενείς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν επανειλημμένα απευθύνει εκκλήσεις την απελευθέρωσή τους, καταγγέλλοντας την κακομεταχείριση και την αδιευκρίνιστη αιτία της κράτησής τους. Οικογενειακή δήλωση που εκδόθηκε μετά την απελευθέρωση την Παρασκευή, ανέφερε πως «είμαστε πλημμυρισμένοι από ευγνωμοσύνη και ανακούφιση» και ευχαρίστησαν τις αρχές του Κατάρ για την αποτελεσματική μεσολάβηση, καθώς και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την εξασφάλιση της πρόσβασης στα απαιτούμενα φάρμακα.

Η οικογένεια ευχαρίστησε επίσης τον υπουργό Άμυνας του Κατάρ για την αφοσίωσή του και την ανθρωπιστική του προσέγγιση, ενώ εξήραν τη σημασία της διπλωματίας, της ενσυναίσθησης και της διεθνούς συνεργασίας. «Αυτή η εμπειρία μας θύμισε τη δύναμη της διπλωματίας», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της.

Συγκίνηση στο Κατάρ: Το ζευγάρι Βρετανών που απελευθέρωσαν οι Ταλιμπάν συνάντησε ξανά την κόρη του μετά από 8 μήνες


Η Μπάρμπι και ο Πίτερ είχαν παντρευτεί το 1970 στην Καμπούλ, και από τότε ανέλαβαν αρκετές εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην Αφγανιστάν. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στη χώρα από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, το ζευγάρι παρέμεινε προσκολλημένο στις αρχές τους και στις ανάγκες των Αφγανών πολιτών, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών.

«Δεν υπήρχε ούτε μία καταγγελία»

Ο γιος του ζευγαριού Τζόναθαν Ρέινολντς είχε δηλώσει τον Απρίλιο στο Sky News ότι εις βάρος των γονέων τους δεν υπήρχε «ούτε μία κατηγορία, ούτε μία επίσημη καταγγελία».

Όταν μάλιστα η βρετανική κυβέρνηση τους πρότεινε να απομακρυνθούν από τη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν απάντησαν: «Γιατί να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην πιο σκοτεινή τους ώρα;».


