Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην Κοστιαντινίβκα

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη, στην ανατολική, κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Αστυνομία.Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της στοότι το πλήγμα έγινε γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τρεις άνδρες και να προκληθούν ζημιές σε τέσσερις πολυκατοικίες.Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει την πόλη σε απόσταση περίπουσύμφωνα με τον ιστότοπο, που καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.Η Ουκρανία παρέλαβε τις σορούςστρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που άρχισε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανταλλαγής με την Ρωσία, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.Περισσότεροί από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κατά την διάρκεια των πολλαπλών ανταλλαγών, που υπήρξαν αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα εφέτος.Σε μια ανακοίνωση του το Συντονιστικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για τους αιχμαλώτους πολέμου αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι θα εργασθούν για την ταυτοποίηση των νεκρών.