Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Βρετανία με την κατηγορία ότι βοήθησαν τις ρωσικές υπηρεσίες κατασκοπείας

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τρεις ανθρώπους με την υποψία ότι βοήθησαν ξένη υπηρεσία πληροφοριών, λέγοντας ότι η έρευνα σχετίζεται με τη Ρωσία
, σε μια ακόμα υπόθεση που φέρεται να συνδέεται με δραστηριότητες κατασκοπείας
για λογαριασμό της Μόσχας στη Βρετανία
.
Οι τρεις συλληφθέντες –δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 46 ετών, και μια 35χρονη γυναίκα—συνελήφθησαν στο Έσεξ, ανατολικά του Λονδίνου, κατηγορούμενοι για αδικήματα με βάση τον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας
, που τέθηκε σε ισχύ πριν από δύο χρόνια δίνοντας νέες εξουσίες για τη στοχοποίηση απειλών
από ξένα κράτη.
«Μέσω των πρόσφατων περιπτώσεών μας για την εθνική ασφάλεια, βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των προσώπων (…) που στρατολογούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο διοικητής Ντομινίκ Μέρφι
, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας
της αστυνομίας του Λονδίνου
.
Το Λονδίνο έχει κατ' επανάληψη κατηγορήσει τη Ρωσία
ή τους πράκτορές της ότι κρύβονται πίσω από συνομωσίες κατασκοπείας και αποστολές δολιοφθοράς στη Βρετανία
και σε όλη την Ευρώπη
, με τον επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας να δηλώνει ότι Ρώσοι πράκτορες προσπαθούν να προκαλέσουν «χάος».
Το Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση κατ’ επανάληψη κατηγορεί τη Ρωσία για οτιδήποτε «κακό» συμβαίνει στη Βρετανία.