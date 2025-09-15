Καταδικάστηκαν για τον θάνατο του μωρού τους η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της στη Βρετανία

Ο Γκόρντον απέκρυψε το παρελθόν του από τη Μάρτεν το 2016 που γνωρίστηκαν, μέχρι που παντρεύτηκαν στο Περού και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Εκείνη έμαθε ποιος ήταν πραγματικά όταν επιτέθηκε σε δύο αστυνομικούς στο νοσοκομείο, ενώ είχε γεννήσει με ψεύτικο όνομα.Ο Γκόρντον αργότερα χτύπησε τη Μάρτεν ενώ ήταν έγκυος στο τρίτο τους παιδί και την πέταξε από το παράθυρο του διαμερίσματος από ύψος 5,5 μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Αν και η γυναίκα είχε τραυματιστεί βαριά και αιμορραγούσε, ο Γκόρντον προσπαθούσε να καθυστερήσει τους διασώστες που είχαν ειδοποιηθεί από τους γείτονες. Δικαστήριο ενεπλάκη για την κακοποίηση και