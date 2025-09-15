Βίντεο: Ζευγάρι βουτάει σε κανάλι της Βενετίας, τρώει πρόστιμο και του απαγορεύεται η είσοδος για 48 ώρες

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Ο 35χρονος άνδρας και η 25χρονη Ρουμάνα σύντροφός του, που ζουν στη Βρετανία, βούτηξαν στο κανάλι και τους εντόπισαν οι γονδολιέρηδες οι οποίοι επικοινώνησαν με την αστυνομία - Ο καθένας καλείται να πληρώσει 450 ευρώ - Αντιδρούν οι κάτοικοι
Ζευγάρι που έκανε διακοπές στη Βενετία αποφάσισε να… αποχαιρετίσει την πόλη βουτώντας στο μεγάλο κανάλι και εν τέλει καλείται να πληρώσει πρόστιμο, ενώ τους διέταξαν να εγκαταλείψουν την πόλη για 48 ώρες.
Ο 35χρονος άνδρας και η 25χρονη Ρουμάνα σύντροφός του, που ζουν στη Βρετανία, βούτηξαν στο κανάλι και τους εντόπισαν οι γονδολιέρηδες οι οποίοι επικοινώνησαν με την αστυνομία.
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 450 ευρώ και οι Αρχές τους διέταξαν να εγκαταλείψουν την πόλη, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, για 48 ώρες, σύμφωνα με την Daily Mail.
\
Το κολύμπι στα 150 κανάλια της Βενετίας απαγορεύεται αυστηρά λόγω των κινδύνων από τις γόνδολες και τα σκάφη
Η σύμβουλος ασφαλείας Ελιζαμπέτα Πεσκέ δήλωσε στην εφημερίδα Il Gazzetino: «Ευχαριστώ τους γονδολιέρηδες για τη συνεργασία τους και την έγκαιρη αναφορά τους».
Η υπόθεση προκάλεσε την οργή των υποστηρικτών της ομάδας δράσης «Η Βενετία δεν είναι Disneyland», με τους ντόπιους να ζητούν υψηλότερα πρόστιμα για κακή συμπεριφορά και μόνιμη απαγόρευση εισόδου για τους παραβάτες.
«Δεν αντέχω πια με αυτούς τους η….», έγραψε μια γυναίκα στη σελίδα του γκρουπ στο Facebook. «Όπου κι αν πάνε, δημιουργούν χάος», σημείωσε.
Αρκετοί κάτοικοι παραπονέθηκαν ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο ζευγάρι ήταν πολύ χαμηλά. «Για άλλους, αυτό θα είναι κίνητρο για να γίνουν viral», έγραψε ένας άνδρας.
Άλλοι δεν ήταν πεπεισμένοι ότι τα πρόστιμα θα πληρωθούν. «Θα πρέπει να φυλακιστούν μέχρι να πληρώσουν το πρόστιμο και μετά να τους βάλουν σε αεροπλάνο ντυμένους με τα μαγιό τους», έγραφε ένα σχόλιο.
