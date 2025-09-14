Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα την επόμενη Κυριακή - Θα δώσει το «παρών» ο Τραμπ
H τελετή θα λάβει χώρα στο State Farm Stadium, έδρα της ομάδας NFL Arizona Cardinals
Επιμνημόσυνη δέηση θα τελεστεί επόμενη την Κυριακή (21/9) στην Αριζόνα για τον συντηρητικό ακτιβιστή και συνιδρυτή του Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε σε ηλικία 31 ετών σε εκδήλωση στη Γιούτα.
Η οργάνωση Turning Point USA ανακοίνωσε ότι η τελετή θα λάβει χώρα στο State Farm Stadium της Αριζόνα, έδρα της ομάδας NFL Arizona Cardinals. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11. Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε την Πέμπτη (11/9) από το Σολτ Λέικ Σίτι στο Φοίνιξ με το Air Force Two.
Ο Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη (10/9), την ώρα που μιλούσε στο Utah Valley University, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι. Οι Αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη περίπου 33 ώρες μετά τη δολοφονία. Η πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έχει οριστεί για την Τρίτη (16/9), οπότε και αναμένεται να ασκηθούν επισήμως κατηγορίες.
Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως «θα είναι εκεί όποτε και αν γίνει», καθώς και ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, που συνόδευσε τη σορό του Κερκ κατά την άφιξή της στην Αριζόνα. Παρών θα είναι επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τη σύζυγο του Κερκ, Έρικα, η οποία είναι «απολύτως συντετριμμένη».
