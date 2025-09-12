Πολλές λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας υπάρχουν εγγράφως, λέει ο Ζελένσκι

Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Τα ξένα στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος θα αποτελέσουν ένα σημάδι πολιτικής υποστήριξης για το Κίεβο, τόνισε
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν αποτυπωθεί εγγράφως, προσθέτοντας ότι τα ξένα στρατεύματα στο έδαφος θα αποτελέσουν ένα σημάδι πολιτικής υποστήριξης για το Κίεβο.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας, από την Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία βρίσκονται στο Κίεβο, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
