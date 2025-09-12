Χέρι-χέρι με την Ούσα Βανς η χήρα του Κερκ στην πρώτη της εμφάνιση μετά τη δολοφονία του - Στην Αριζόνα η σορός του
Πλάνα δείχνουν τη χήρα του Κερκ να κατεβαίνει από το Air Force two μαζί με τη σύζυγο του Βανς - Δεν συγκράτησε τα δάκρυά της όταν χαιρετούσε πολίτες έξω από εκκλησία του Φοίνιξ
Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, η σύζυγος του Κερκ διακρινόταν να κρατά το χέρι της Ούσα Βανς, ενώ κατέβαιναν από τα σκαλιά του αεροσκάφους.
🔶 Air Force Two, the plane of Vice President J.D. Vance, led last night the body of Charlie Kirk from Utah to Arizona. Erika, Kirk's widow, got off the plane holding the hand of Second Lady Usha Vance. pic.twitter.com/2CcWSy20hy— Monika (@Monika_is_His) September 12, 2025
Το Air Force Two, το αεροσκάφος του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει τη σορό του ακτιβιστή πίσω στην πατρίδα του, την Αριζόνα.
🚨🇺🇸 HEARTBREAKING: Charlie Kirk’s casket carried off Air Force Two in Phoenix after flight with JD Vance & wife Erika. Surreal honor for our GOAT. America won’t forget you, Charlie—we’ll fight on. Eternal legacy! 🙏🇺🇸 pic.twitter.com/SutPRcoKkG— Svilen Georgiev (@siscostwo) September 12, 2025
Ο Βανς και η σύζυγός του συνόδευσαν τη σορό και την Έρικα κατά την επιστροφή τους, ενώ η τελευταία, έχοντας επιβιβαστεί σε ένα SUV, χαιρετούσε - χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της - τους υποστηρικτές του Κερκ, οι οποίοι κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες κατά της υποδοχή της αυτοκινητοπομπής έξω από την εκκλησία Hansen Mortuary Chapel στο Φοίνιξ.
Charlie Kirk's body was flown Thursday on Air Force Two — the vice president's plane — from Utah to Arizona, where he lived with his family.— Pisklauren (@pisklauren) September 12, 2025
Second lady Usha Vance stepped off the plane in Phoenix with Erika Kirk. pic.twitter.com/ei5zvmKj8z
Νωρίτερα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψε τον Βανς να βοηθά στη φόρτωση του φερέτρου στο αεροπλάνο στην Γιούτα.
Vice President J.D. Vance carried Charlie Kirk’s coffin onto Air Force Two for transport to Arizona, where Kirk lived and where his funeral will be held. pic.twitter.com/lQ0PZsb8Z5— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) September 12, 2025
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ , που χαρακτήρισε «αληθινό φίλο» τον Τσάρλι Κερκ, ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 για να πάει να συναντήσει την οικογένεια του θύματος στη Γιούτα.
Στο μεταξύ, την απονομή του μεταλλίου της ελευθερίας στον Κερκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας να υπάρξει «αντίδραση» στο έγκλημα, αλλά χωρίς «βία». Ο Κερκ «μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», είπε χθες ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.
Σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, πλέον «μάρτυρας» για την αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στον λαιμό καθώς έπαιρνε μέρος σε δημόσια εκδήλωση διαλόγου σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ.
