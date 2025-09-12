Χέρι-χέρι με την Ούσα Βανς η χήρα του Κερκ στην πρώτη της εμφάνιση μετά τη δολοφονία του - Στην Αριζόνα η σορός του
Χέρι-χέρι με την Ούσα Βανς η χήρα του Κερκ στην πρώτη της εμφάνιση μετά τη δολοφονία του - Στην Αριζόνα η σορός του

Πλάνα δείχνουν τη χήρα του Κερκ να κατεβαίνει από το Air Force two μαζί με τη σύζυγο του Βανς - Δεν συγκράτησε τα δάκρυά της όταν χαιρετούσε πολίτες έξω από εκκλησία του Φοίνιξ

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ εθεάθη για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του συζύγου της σε εκδήλωση στη Γιούτα, την Τετάρτη. Η Έρικα Φράντζβε καταγράφηκε από τους φωτογραφικούς φακούς την ώρα που αποβιβαζόταν από το Air Force Two μαζί με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, η σύζυγος του Κερκ διακρινόταν να κρατά το χέρι της Ούσα Βανς, ενώ κατέβαιναν από τα σκαλιά του αεροσκάφους.



Το Air Force Two, το αεροσκάφος του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει τη σορό του ακτιβιστή πίσω στην πατρίδα του, την Αριζόνα.


Ο Βανς και η σύζυγός του συνόδευσαν τη σορό και την Έρικα κατά την επιστροφή τους, ενώ η τελευταία, έχοντας επιβιβαστεί σε ένα SUV, χαιρετούσε - χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της - τους υποστηρικτές του Κερκ, οι οποίοι κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες κατά της υποδοχή της αυτοκινητοπομπής έξω από την εκκλησία Hansen Mortuary Chapel στο Φοίνιξ.

Νωρίτερα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψε τον Βανς να βοηθά στη φόρτωση του φερέτρου στο αεροπλάνο στην Γιούτα.


Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ , που χαρακτήρισε «αληθινό φίλο» τον Τσάρλι Κερκ, ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 για να πάει να συναντήσει την οικογένεια του θύματος στη Γιούτα.

Στο μεταξύ, την απονομή του μεταλλίου της ελευθερίας στον Κερκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας να υπάρξει «αντίδραση» στο έγκλημα, αλλά χωρίς «βία». Ο Κερκ «μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», είπε χθες ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

Σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, πλέον «μάρτυρας» για την αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στον λαιμό καθώς έπαιρνε μέρος σε δημόσια εκδήλωση διαλόγου σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ. 


