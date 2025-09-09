Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Ομπάμα κέρδισε τον Τομ Χανκς και κατέκτησε το 5ο του βραβείο Emmy
Ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Αφηγητή για το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Our Oceans» του Netflix
Ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, κέρδισε το βράδυ της Κυριακής (7/9) στην τελετή «Creative Emmy Awards» βραβείο Emmy για την αφήγησή του στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix, «Οι Ωκεανοί μας», με τίτλο «Ινδικός Ωκεανός». Πρόκειται για το 5ο βραβείο Emmy που κατακτά ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, ενώ το χθεσινό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς κέρδισε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου, τον Τομ Χανκς.
Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Ομπάμα βραβεύεται με το Emmy καλύτερου αφηγητή. Το 2022 και το 2023 κέρδισε τα πρώτα του βραβεία Emmy για τον ρόλο του ως αφηγητή στις παραγωγές «Our Great National Parks» και «Working: What We Do All Day», ενώ την ίδια περίοδο κατέκτησε και δύο βραβεία Emmy για παιδιά και οικογένειες, για τις παραγωγές «Ada Twist, Scientist» και «We the People».
Όπως αναφέρει το Screenrant, η κατάκτηση του 5ου Emmy αποτελεί μία τεράστια επιτυχία για τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, με τη νίκη του να παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν λάβει υπόψη κανείς τον ανταγωνισμό που είχε. Βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες της ιστορίας, τον Τομ Χανκς, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Οι δύο τους έχουν και κοινές αναμνήσεις από όταν ο Ομπάμα βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο, όπου είχε απονείμει στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016. Μεταξύ των άλλων υποψηφίων για το βραβείο Emmy για τον καλύτερο αφηγητή ήταν ο Ντέιβιντ Ατενμπορο, ο Ίντρις Έλμπα και η Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ.
Η φετινή νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ομπάμα επικράτησε σε μία κατηγορία με εξαιρετικά υψηλό ανταγωνισμό και ενάντια σε πολύ μεγάλα ονόματα. Μεταξύ των υποψηφίων ήταν ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τομ Χανκς, στον οποίο ο Ομπάμα είχε απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016, ο κορυφαίος φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατενμπορο, ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα και η δημιουργός και ηθοποιός Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ.
Εκτός από τις τηλεοπτικές του διακρίσεις, ο Ομπάμα έχει τιμηθεί με δύο βραβεία Grammy για τα ηχογραφημένα έργα του «Dreams from My Father» το 2006 και «The Audacity of Hope» το 2008.
