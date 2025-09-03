Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Πρόστιμα 475 εκατ. ευρώ σε Shein και Google από την γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων
Πρόστιμα 475 εκατ. ευρώ σε Shein και Google από την γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων
Δεν εξασφάλισαν τη συναίνεση των χρηστών πριν από την τοποθέτηση διαφημιστικών cookies στις συσκευές τους
Η γαλλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (CNIL), επέβαλε τις μεγαλύτερες ποινές στην ιστορία της για παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τα cookies, επιβάλλοντας 150 εκατομμύρια ευρώ στη Shein και 325 εκατομμύρια ευρώ στην Google, οι οποίες κατηγορούνται ότι δεν εξασφάλισαν τη συναίνεση των χρηστών πριν από την τοποθέτηση διαφημιστικών cookies στις συσκευές τους.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους browsers και συλλέγουν δεδομένα για τις δραστηριότητες των χρηστών στο διαδίκτυο, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαφήμιση και τα επιχειρηματικά μοντέλα μεγάλων πλατφορμών. Η CNIL έχει εντείνει τον έλεγχό της στις πρακτικές αυτές τα τελευταία πέντε χρόνια, εστιάζοντας σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες με μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας.
Σύμφωνα με το AFP, η Shein, η οποία έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες δεδομένων από 12 εκατομμύρια χρήστες στη Γαλλία, δεν εξασφάλισε τη συγκατάθεση των χρηστών ούτε τους ενημέρωσε επαρκώς, ενώ προσέφερε ανεπαρκείς επιλογές για την ανάκληση της συγκατάθεσης. Από την πλευρά της, η Google αντιμετωπίζει επίσης κριτική για τη χρήση "cookie wall" κατά τη δημιουργία λογαριασμού, που υποχρέωνε τους χρήστες να αποδεχτούν τη χρήση cookies πριν προχωρήσουν σε άλλες ενέργειες. Αν και αυτή η πρακτική δεν είναι καθεαυτή παράνομη, η CNIL θεωρεί ότι οι χρήστες δεν είχαν επαρκή ενημέρωση για τις συνέπειες, κάτι που εμπόδισε την παροχή ενημερωμένης συναίνεσης.
Επιπλέον, περίπου 53 εκατομμύρια Γάλλοι επηρεάστηκαν από την πρακτική της Google να εισάγει διαφημίσεις μεταξύ των μηνυμάτων του δημοφιλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail.
Η Google δήλωσε ότι θα εξετάσει την απόφαση, τονίζοντας ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της CNIL από το παρελθόν, ενώ η Shein ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, θεωρώντας το πρόστιμο «δυσανάλογο σε σχέση με τους ισχυρισμούς» και την «υποδειγματική συμμόρφωση» με τη νομοθεσία.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους browsers και συλλέγουν δεδομένα για τις δραστηριότητες των χρηστών στο διαδίκτυο, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαφήμιση και τα επιχειρηματικά μοντέλα μεγάλων πλατφορμών. Η CNIL έχει εντείνει τον έλεγχό της στις πρακτικές αυτές τα τελευταία πέντε χρόνια, εστιάζοντας σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες με μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας.
Σύμφωνα με το AFP, η Shein, η οποία έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες δεδομένων από 12 εκατομμύρια χρήστες στη Γαλλία, δεν εξασφάλισε τη συγκατάθεση των χρηστών ούτε τους ενημέρωσε επαρκώς, ενώ προσέφερε ανεπαρκείς επιλογές για την ανάκληση της συγκατάθεσης. Από την πλευρά της, η Google αντιμετωπίζει επίσης κριτική για τη χρήση "cookie wall" κατά τη δημιουργία λογαριασμού, που υποχρέωνε τους χρήστες να αποδεχτούν τη χρήση cookies πριν προχωρήσουν σε άλλες ενέργειες. Αν και αυτή η πρακτική δεν είναι καθεαυτή παράνομη, η CNIL θεωρεί ότι οι χρήστες δεν είχαν επαρκή ενημέρωση για τις συνέπειες, κάτι που εμπόδισε την παροχή ενημερωμένης συναίνεσης.
Επιπλέον, περίπου 53 εκατομμύρια Γάλλοι επηρεάστηκαν από την πρακτική της Google να εισάγει διαφημίσεις μεταξύ των μηνυμάτων του δημοφιλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail.
Η Google δήλωσε ότι θα εξετάσει την απόφαση, τονίζοντας ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της CNIL από το παρελθόν, ενώ η Shein ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, θεωρώντας το πρόστιμο «δυσανάλογο σε σχέση με τους ισχυρισμούς» και την «υποδειγματική συμμόρφωση» με τη νομοθεσία.
