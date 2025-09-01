Η Ινδία μας πρότεινε μηδενισμό των δασμών της, αλλά είναι αργά, λέει ο Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των εμπορικών σχέσεων με την Ινδία, υπογραμμίζοντας ότι για δεκαετίες η συνεργασία ήταν «απολύτως μονόπλευρη». Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζουν τεράστιες ποσότητες αγαθών από την Ινδία, αποτελώντας τον μεγαλύτερο «πελάτη» της, ενώ σε αντάλλαγμα εξάγουν ελάχιστα προϊόντα στη χώρα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή προέκυψε επειδή η Ινδία επέβαλε «τους υψηλότερους δασμούς από οποιαδήποτε άλλη χώρα», με αποτέλεσμα οι αμερικανικές εταιρείες να μην έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά της. «Ήταν μια μονόπλευρη καταστροφή», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον ενεργειακό και αμυντικό τομέα, τονίζοντας ότι η Ινδία εξακολουθεί να προμηθεύεται την πλειονότητα του πετρελαίου και των στρατιωτικών προϊόντων της από τη Ρωσία, ενώ οι αγορές από τις ΗΠΑ παραμένουν περιορισμένες.
Όπως πρόσθεσε, το Νέο Δελχί έχει πλέον προτείνει την κατάργηση των δασμών στις αμερικανικές εξαγωγές, ωστόσο ο ίδιος εκτίμησε ότι «είναι αργά» για μια τέτοια κίνηση. «Έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν» δήλωσε, καλώντας το κοινό να σκεφτεί «μερικά απλά γεγονότα» για τη φύση της διμερούς συνεργασίας.
